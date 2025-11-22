El licuado de 3 ingredientes que pone fin al estreñimiento crónico

La retención de líquidos y el estreñimiento son dos factores que afectan la pérdida de peso y la digestión. Por lo que los jugos o licuados desintoxicantes son una alternativa para eliminar toxinas y líquidos.

El jugo de piña, chía y perejil es uno de los más efectivos para mejorar el tránsito intestinal y eliminar las heces acumuladas. La receta es del coach digestivo Ángel Cifuentes y tiene más de 41 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que ratifican su efectividad.

Es una preparación sencilla y poderosa gracias a la combinación de biocompuestos, ideal para aquellas personas que sufren estreñimiento crónico o tienen molestias intestinales frecuentes. Recordemos que una dieta baja en fibra puede provocar heces duras y dificultad para ir al baño.

Licuado contra el estreñimiento

El jugo de piña, perejil y Chía actúa como un depurativo natural con efecto diurético. Crédito: Shutterstock

Este licuado es una combinación poderosa de ingredientes ricos en fibra, enzimas y propiedades hidratantes, ideales para optimizar la salud digestiva y combatir el estreñimiento de manera natural.

Semillas de chía

Una buena hidratación es clave para un mucílago concentrado. Crédito: Shutterstock

Uno de los ingredientes claves de este licuado son las semillas de chía, por su efecto regulador intestinal de alto rendimiento, gracias a su notable contenido de fibra, que alcanza cerca de 34 gramos por cada 100 gramos. Esta poderosa semilla tiene fibra soluble e insoluble. La fibra soluble forma un gel al contacto con el agua, suavizando las heces. La insoluble, por su parte, aumenta el volumen de las heces, estimulando las contracciones naturales del intestino (peristalsis).

“Las semillas de Salvia hispanica L. (chía) tienen un alto contenido de fibra dietética, la cual es importante en la prevención y tratamiento del estreñimiento. Se ha demostrado que el consumo de chía aumenta la frecuencia de las deposiciones en pacientes con estreñimiento idiopático crónico”, según una revisión publicada en el Journal of Biomedicine and Biotechnology, sobre el papel de la fibra de chía en la función intestinal.

Piña

Un estudio realizado revela que el jugo de piña se recomienda, junto a una alimentación saludable para bajar de peso. Crédito: Shutterstock

La piña es una deliciosa fruta tropical, rica en fibra y en bromelina, una enzima digestiva clave que proporciona el líquido vital para que la fibra actúe. La bromelina, una mezcla de enzimas que, si bien no es un laxante directo, ayuda a descomponer proteínas que, si se digieren lentamente, pueden ralentizar el proceso digestivo general.

Esta fruta, además de sus importantes niveles de fibra, aporta agua, facilita que la fibra de la chía se hidrate y se hinche, lo que es fundamental para formar ese gel suavizante y voluminizador.

Un artículo sobre las propiedades de la bromelina en la Biotechnology Research International revela que: “La bromelina tiene la capacidad de hidrolizar una variedad de proteínas y se ha demostrado que ayuda en la digestión al reducir la carga de proteínas en el intestino. Esto indirectamente puede favorecer un mejor ambiente digestivo, aunque su efecto laxante directo no es el primario.”

Perejil

El perejil es un ingrediente en jugos depurativos por su poder antioxidante y diurético. Crédito: Shutterstock

El perejil complementa el licuado, ofreciendo beneficios que apoyan la salud digestiva general. El perejil se ha usado desde la antigüedad como remedio casero por su efecto ligeramente diurético y se cree que puede ejercer una leve acción estimulante sobre el movimiento intestinal. El perejil es una fuente segura de vitaminas (como la K, C y A) y antioxidantes, los cuales son vitales para mantener el organismo saludable y en óptimas condiciones, incluyendo el sistema digestivo.

Este licuado está diseñado para ser un potente depurador que ayuda a suavizar la consistencia de las heces y a promover el tránsito intestinal regular.

Ingredientes

Una rebanada de piña (gran fuente de bromelina y fibra).

Una cucharada de semillas de chía (aportan fibra soluble para una mejor evacuación).

Unas ramitas de perejil (tradicionalmente usado como desintoxicante).

Agua (cantidad suficiente para licuar).

Modo de preparación:

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Tómalo en ayunas para maximizar sus efectos desintoxicantes y depurativos.

