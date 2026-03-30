Doble trifulca sobre hielo en partido benéfico entre NYPD y FDNY [VIDEO]

Lo que debía ser una fiesta del deporte y el altruismo terminó con una violenta trifulca sobre el hielo. El partido benéfico anual disputado entre los bomberos y policías de la ciudad de Nueva York se volvió tendencia en redes sociales por la doble riña que protagonizaron.

Jugadores del NYPD Y FDNY convirtieron la pista de hielo en una batalla campal el pasado domingo en el UBS Arena de Elmont.

En el primer tiempo, con el juego empatado, figuras de ambos equipos se engancharon tras una jugada. En segundos, el enfrentamiento se había masificado y ya eran varias las zonas con jugadores enfrentados.

En las grabaciones que se han vuelto virales en redes sociales se puede observar cómo la situación se convirtió en un caos total. Los árbitros tuvieron que intervenir y separar cada uno de los conflictos.

El encuentro se detuvo por varios minutos mientras se aplacaban las diferentes peleas y se aplicaban las correspondientes sanciones. Tras la reanudación, la tensión quedó en el aire y, una vez finalizado el partido, la violencia volvió a ser protagonista.

Policías y bomberos volvieron a enfrentarse detrás de una de las porterías. Empujones y golpes llovieron de lado a lado. La trifulca duró varios minutos y fue necesaria la intervención de miembros de la seguridad del recinto para acabar con el episodio.

Full on brawl in the FDNY vs. NYPD hockey game pic.twitter.com/nXN9vEok5c — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 29, 2026

NYPD wins 3-2. First victory over FDNY in a decade. Game was very clean after until dying seconds, when this happened at the final whistle. https://t.co/kunwYUybNi pic.twitter.com/1r5qUKFLKV — Alex V. Mitchell (@AMitchReporting) March 29, 2026

Por primera vez en una década, la Policía de Nueva York ganó 3-2 sobre el Departamento de Bomberos de Nueva York, rompiendo una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria. La serie histórica favorecía al FDNY con 30-18-3 antes de este encuentro.

A pesar de que es benéfico, las peleas han estado presentes históricamente. En 2014, por ejemplo, hubo una batalla campal que detuvo el partido 25 minutos.

Este partido enarbola una tradición de medio siglo y en donde se recauda dinero para fundaciones que apoyan a familias de policías y bomberos fallecidos o heridos.

La primera vez que se enfrentaron fue en 1974, cuando el FDNY ganó 4–2. Desde entonces, el duelo se convirtió en un clásico anual conocido como “Battle of the Badges”. La edición de este año fue la número 52 del evento.



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