Duras críticas de los fans al fallido “Barbie Dream Fest”

El fin de semana que debía exaltar el universo de Barbie terminó provocando un torrente de críticas. Quienes asistieron al “Barbie Dream Fest”, celebrado en Florida, describieron la convención como una experiencia “desgarradora”, muy lejos de lo que prometía su campaña promocional.

La presencia de la atleta Serena Williams y los paquetes VIP que alcanzaban los 502,50 dólares no evitaron que el malestar se propagara desde el primer día.

El encuentro tuvo lugar en el Broward County Convention Center, en Fort Lauderdale, donde muchos fans compartieron en redes imágenes y testimonios que retrataban un evento improvisado. Entre lo reportado por asistentes, la versión inflable del icónico logo “B” terminó en el suelo, algo que destacó “Good Morning America” al mostrar un resumen de lo sucedido.

La presentadora Lara Spencer lo describió como algo que “no fue exactamente el sueño” que esperaban los fans, una observación que coincidió con los comentarios que se multiplicaban en internet.

Testimonios que revelan la magnitud del descontento

Entre quienes hablaron con el programa, la asistente Alexandria Dougan relató que la experiencia interactiva anunciada como “La Casa de los Sueños de Barbie” terminó siendo muy distinta de lo publicado en el sitio oficial: “‘La Casa de los Sueños de Barbie’ interactiva era una camioneta Volkswagen a la que no se permitía entrar”, dijo Dougan. “Era una caja de cartón con la forma de una casa de Barbie”, añadió.

Su frustración creció al señalar que Mattel y la marca Barbie representan una “gran marca en la que todos confían”, algo que, según ella, hizo que la convención fuera “realmente desgarradora”.

La firma responsable de organizar el evento, “Mischief Management”, aseguró en un comunicado recogido por “Entertainment Weekly”, que reembolsará íntegramente a quienes compraron entradas. Mattel, por su parte, explicó al mismo medio que el festival fue creado por la mencionada empresa bajo licencia oficial y que ambas partes colaboran ahora para atender los reclamos.

En un segundo comunicado, “Mischief Management” afirmó estar “increíblemente agradecida” con quienes asistieron y señaló que el festival fue “creado como una convención íntima para fans diseñada para fomentar una conexión significativa, inspiración y un acceso más cercano a Barbie y su mundo”. La empresa reiteró que devolverá el dinero de todas las entradas adquiridas.

La promesa de actividades “interactivas” y propuestas inmersivas no coincidió con lo que muchos asistentes encontraron en el recinto. Las imágenes mostradas en televisión y las que circularon en redes confirmaron la percepción de un evento que no alcanzó los estándares asociados al universo de Barbie ni a las compañías vinculadas a su producción.

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