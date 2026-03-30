Shakira arrasa y vende más de 500 mil entradas en Madrid

La energía que desató Shakira en Madrid tomó una magnitud inesperada, incluso para su equipo. En cuestión de horas se vendieron más de 500 mil entradas para los once conciertos anunciados, un comportamiento que llevó a Live Nation y a la propia artista a reaccionar con rapidez y sumar funciones adicionales.

Los compradores no sólo llegaron desde España, sino de distintas partes del mundo, lo que terminó por convertir esta cita en un fenómeno difícil de comparar con otros eventos europeos recientes.

El impacto es tal que la capital española ya se prepara para recibir lo que se perfila como una de las celebraciones culturales más grandes que haya vivido. Los organizadores proyectan jornadas donde la música convive con propuestas artísticas y experiencias diseñadas para una comunidad que no deja de crecer.

Un recinto pensado para una vivencia total

Los conciertos se llevarán a cabo en un recinto temporal ubicado dentro de Iberdrola Music, un espacio con capacidad para más de 50 mil personas por noche y que ha sido desarrollado con el estudio Bjarke Ingels Group.

La estructura fue diseñada para ofrecer una visibilidad amplia, sonido de última generación y zonas premium que buscan que cada asistente sienta que forma parte de algo más que un espectáculo.

Según la producción, la residencia dará forma a un entorno inmersivo llamado ES LATINA, un programa que reunirá conciertos, exposiciones, charlas, cine al aire libre, literatura, gastronomía y actividades que celebran la creatividad de una comunidad diversa.

La llamada Nación Latina se concibe como un territorio simbólico que se reconoce por su idioma, su ritmo y la manera en que comparte alegría incluso en los momentos más retadores.

Cada fecha será una pieza dentro de un proyecto mayor que aspira a instalarse como uno de los hitos culturales globales de 2026. Para Madrid, la expectativa crece a medida que se difunden cifras, planes y el entusiasmo de los seguidores que ya agotaron todas las localidades disponibles.

Un año marcado por logros globales

Antes de esta residencia, la colombiana continuará ampliando su ruta internacional. Entre las paradas clave está su presentación como artista principal en el concierto Todo Mundo No Rio, previsto para realizarse en la playa Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo. La organización lo describe como el evento de entretenimiento más masivo del planeta.

El acontecimiento en Madrid llega tras un cierre histórico en México durante la etapa de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Allí, reunió a 400 mil asistentes en un concierto gratuito en el Zócalo, una cifra confirmada por las autoridades locales.

Además, completó una serie de trece fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros, donde vendió más de 800 mil boletos y se convirtió en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

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