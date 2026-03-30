Sophie Turner se lesionó durante el rodaje de la serie “Tomb Raider”

Este fin de semana se ha confirmado que se paralizó el rodaje de la serie “Tomb Raider” tras una lesión que sufrió Sophie Turner, quien interpreta el papel protagónico de la historia.

La información fue compartida por primera vez por el medio británico “The Sun”, aseguran que tiene una lesión en la espalda que se fue agravando con el paso de los días. Lo que se cree es que la paralización del rodaje tome un mes, aunque hay rumores de que podría llegar hasta los seis meses.

Tiempo después de que la información sobre la lesión se compartiera, “Variety” pudo contactar con un representante de Prime Video, quienes están a cargo de la serie, y este declaró: “Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve. Como medida de precaución, la producción se ha interrumpido brevemente para que pueda recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible”.

Hay que recordar que el rodaje de “Tomb Raider” comenzó en enero de este año, al mismo tiempo que salió a la luz la primera imagen de Turner vestida como Lara Croft.

Aunque hasta la fecha no se ha revelado una fecha oficial de estreno, siempre se dijo que sería programada para el 2027, aunque ahora se desconoce si la paralización del rodaje afectará su lanzamiento.

Con esta serie se tiene como objetivo profundizar en el personaje de la arqueóloga Lara Croft, personaje que protagoniza el videojuego que se lanzó por primera vez en 1996. Desde ese momento al juego se le han hecho reediciones, y además de la serie, también se planea el lanzamiento de dos nuevos videojuegos: “Tomb Raider: Legacy of Atlantis”, que saldrá a la venta este año, y “Tomb Raider: Catalyst”, programdo para el año que viene.

Croft será llevada a la vida real por Turner y el elenco está completado por Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

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