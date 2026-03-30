Editorial: Crece descontento hacia Donald Trump

El repudio de la gente hacia el presidente Donald Trump crece aceleradamente. La participación masiva de millones de personas que salieron a la calle en la protesta de “No Kings Day” demostró que este es un movimiento que aumenta proporcionalmente a los desaciertos que hace el gobierno. Y vaya si hay desaciertos.

La protesta estuvo en los 50 estados de la nación, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Las manifestaciones ruidosas y con carteles llegaron a las esquinas en sitios donde no se habían visto nunca antes. La gente nueva que está perdiendo la paciencia se expresó en contra de la actitud autoritaria del mandatario, digna de un rey, de su corte de aduladores que respaldan sus caprichos y su agenda extremista.

Tomó poco más de un año de decisiones impulsivas que perjudicaron el bolsillo del consumidor, crearon una persecución violenta y descontrolada contra los indocumentados y ahora nos embarcó en una insólita guerra contra Irán, que no está saliendo como se esperaba en Washington. El conflicto se extiende con la posibilidad real de que haya tropas estadounidenses en suelo iraní.

La protesta del sábado pasado reflejó en la calle lo que se ve en las encuestas. Un derrumbe en el respaldo a la gestión de Trump de 38%, según la agencia Reuters y 25% en apoyo al manejo que está haciendo de la economía. Los estadounidenses perdieron la confianza en el presidente republicano.

Esta es la hora de los arrepentidos de haber votado por Trump.

El voto de los independientes, clave para la victoria del presidente, se está volcando a favor de los demócratas, según los resultados de las elecciones especiales de los últimos meses.

El voto latino que ayudó a la victoria de Trump, hoy se ha vuelto en su contra después de ver cómo separaban familias inmigrantes y la explotación del resentimiento contra quienes no son nativos ni anglos.

Como si fuera poco hasta los simpatizantes más recalcitrantes de Trump se están dando vuelta. Por primera vez Trump no habló en la reunión nacional de CPAC, que atrae a la base de MAGA. La participación fue menor que otras anteriores, los asistentes estaban divididos en el respaldo a la guerra. Muchos se sienten traicionados porque Trump violó su promesa de América Primero de no intervenir en guerras ni reconstruir gobiernos extranjeros.

Una oportunidad

El descontento abre una oportunidad para que los demócratas recuperen al menos la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre. Esperamos que aprovechen la coyuntura como un camino para recobrar la confianza, con una postura contra la guerra y contra el financiamiento de agencias descontroladas migratorias tal cual ocurre ahora en el Congreso.

La protesta del fin de semana sirve para reconocer que no estamos solos en el enojo contra la administración Trump, sino que cada vez somos más. Sirve para cargar fuerzas y reconocer que está en nuestra manos cambiar la historia.

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