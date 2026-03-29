Protestas anti-Trump dejan más de 80 arrestos en varias ciudades de EE.UU.

Más de 80 personas fueron detenidas este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos durante protestas contra el presidente Donald Trump, convocadas por el movimiento “No Kings”, con la mayor concentración de arrestos en Los Ángeles.

La movilización, que según sus organizadores reunió a millones de personas en todo el país, incluyó más de 3,300 protestas en los 50 estados y tuvo como principal punto de encuentro la ciudad de Mineápolis, donde se congregaron decenas de miles de manifestantes.

En Los Ángeles, donde se registró la mayor asistencia urbana, la jornada derivó en al menos 70 detenciones, de acuerdo con reportes de medios locales. Aunque la protesta fue mayoritariamente pacífica, se produjeron incidentes puntuales en los que algunos manifestantes lanzaron objetos contra agentes.

Tras esos episodios, la policía emitió una orden de dispersión y desplegó gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta en las inmediaciones del Centro Metropolitano de Detención para controlar la situación.

El asistente de la fiscal general en California, Bill Essayli, indicó que se iniciaron arrestos contra quienes agredieron a oficiales. “A quienes golpearon bloques de hormigón y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en vídeo”, señaló.

Fuera de California, se reportaron detenciones adicionales en Denver, Portland y Dallas, mientras que en Florida se produjeron tensiones entre manifestantes y simpatizantes del mandatario cerca de su residencia en Mar-a-Lago, sin que se registraran enfrentamientos físicos.

La jornada marcó la tercera convocatoria nacional del movimiento “No Kings”, que, según sus organizadores, superó en participación a ediciones anteriores y consolidó su alcance en todo el territorio estadounidense.

Respuesta de la Casa Blanca

Entre las principales consignas, los participantes rechazaron la política exterior del Gobierno, especialmente el conflicto con Irán, al que calificaron como una “guerra ilegal”. También denunciaron el impacto económico derivado del aumento en los combustibles y reiteraron críticas a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Casa Blanca se burló el sábado de las manifestaciones al calificarlas de simples “sesiones de terapia” contra el presidente Trump.

En un comunicado, la portavoz Abigail Jackson ridiculizó las manifestaciones al afirmar que responden al llamado “trastorno por Trump”, un término usado por el oficialismo para desacreditar a sus críticos. “La única gente a la que le interesan son a los reporteros a los que les pagan para cubrirlas”, agregó.

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