La Casa Blanca se burla de protestas y las tilda de terapias por “el trastorno Trump”

La Casa Blanca desestimó este sábado las protestas del movimiento No Kings, que movilizaron a miles de personas en ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo, y las calificó de simples “sesiones de terapia” contra el presidente Donald Trump.

En un comunicado, la portavoz Abigail Jackson ridiculizó las manifestaciones al afirmar que responden al llamado “trastorno por Trump”, un término usado por el oficialismo para desacreditar a sus críticos. “La única gente a la que le interesan son a los reporteros a los que les pagan para cubrirlas”, agregó.

La movilización nacional estuvo impulsada por una coalición de unas 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Indivisible y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses. Los organizadores convocaron más de 3,300 protestas en los 50 estados para rechazar lo que consideran un giro autoritario del gobierno.

Aunque aún no hay cifras oficiales, se reportaron concentraciones en ciudades como Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, donde tuvo lugar la principal manifestación con decenas de miles de asistentes.

En esa ciudad, epicentro de la indignación por la muerte en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante operativos migratorios, participaron figuras como el senador Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.

“Las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Minneapolis”, dijo el cantante durante su intervención.

Los manifestantes también denunciaron la ofensiva militar en Irán, que este sábado cumple un mes, y que —según señalaron— ha impactado en el aumento de los combustibles y la inflación. Además, reiteraron sus críticas a los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas, a los que acusan de cometer abusos.

También hubo concentraciones en ciudades como Ciudad de México, Toronto, Madrid, Roma y Londres, en rechazo a las políticas de Washington. A pesar de la magnitud de la convocatoria, las autoridades reportaron que las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica y sin incidentes relevantes.

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