Estos son los jugadores que se perderán el Mundial 2026 por lesión

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está avanzando y a menos de 100 días del partido inaugural el 11 de junio, la alta exigencia del calendario europeo y la acumulación de minutos empezaron a pasar factura con las lesiones de ciertas estrellas consolidadas y jóvenes promesas.

El fenómeno de las bajas antes de una cita máxima no es nuevo, pero la intensidad de la temporada 2025/2026 parece haber agudizado el riesgo. Los cuerpos técnicos se enfrentan ahora a la difícil tarea de reestructurar sus planteles mientras observan con recelo cada jornada de liga. Para los futbolistas, el margen de error es inexistente: una mala caída o un esfuerzo excesivo en estos meses finales significa, casi con total seguridad, ver el torneo más importante del planeta desde la grada o a través de la televisión.

Bajas confirmadas y la incertidumbre en Sudamérica

Brasil sufrió uno de los golpes más duros con la confirmación de la baja de Rodrygo. El atacante del Real Madrid sufrió una rotura de ligamentos cruzados el pasado 2 de marzo ante el Getafe, una noticia que sacudió los planes de Carlo Ancelotti.

En una situación similar se encuentra la Selección Argentina, que pierde al experimentado defensor Juan Foyth, con una rotura del tendón de Aquiles sufrida en enero. Por otro lado, el joven Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados durante un entrenamiento con la Albiceleste apenas este 26 de marzo.

Por otro lado, la Premier League también aporta bajas sensibles como la de Jack Grealish, cuya fractura de estrés en el pie izquierdo lo mantendrá fuera de las canchas por lo que resta de la temporada, privando a Inglaterra de uno de sus jugadores más creativos.

La lista de dudas sigue creciendo, con el uruguayo Joaquín Piquerez en el centro de la atención médica tras su lesión de tobillo sufrida en Wembley ante Inglaterra el pasado viernes.

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