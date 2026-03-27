George Russell llamó “idiota” a Checo Pérez durante las prácticas libres del GP de Japón

El inicio del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026 estuvo marcado por dificultades para Sergio “Checo” Pérez, quien, junto a Valtteri Bottas, terminó en las posiciones diecinueve y veinte durante la primera práctica en el circuito de Suzuka.

Durante la jornada inicial, Pérez vivió dos episodios relevantes: un intercambio verbal con el piloto George Russell y un choque con Alexander Albon.

Ambos acontecimientos influyeron negativamente en el desempeño de Cadillac, que buscaba superar a Aston Martin, equipo con problemas al comienzo de la temporada, pero que no fue posible debido a varias fallas en la estrategia.

En la primera práctica, el equipo Cadillac no logró salir de los últimos lugares en Suzuka. Checo Pérez y Bottas quedaron relegados a los puestos más bajos de la tabla, lo cual reflejó un panorama complicado para el equipo en este arranque de campeonato. Sin embargo, la escudería confía en que pronto podrán salir de lo más profundo del punto de salida y sumar sus primeros puntos.

Dificultad con George Russell

El piloto George Russell, quien fue el más rápido en la sesión y con quien ya ha tenido problemas antes, protagonizó un tenso momento por radio tras acercarse peligrosamente al auto de Checo Pérez. “¿Qué está haciendo este idiota?”, exclamó Russell cuando estuvo a punto de impactar a su rival en una de las curvas del circuito.

Desde el garaje, el equipo Mercedes respondió: “Ni idea”. Russell insistió: “¿Quién fue?”, a lo que la escudería contestó: “Pérez”. Finalmente, Russell concluyó: “Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”.

« Qu’est-ce que fait cet idiot ? » 😠



George Russell énervé à la radio contre Sergio Perez qui l’a visiblement gêné.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/x7mymr7YhI — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 27, 2026

Al final de la jornada, el integrante de Mercedes se clasificó entre los mejores y su encuentro con el mexicano no tuvo repercusiones negativas para su tiempo.

Choque con Alexander Albon

Al final de la jornada, el integrante de Mercedes se clasificó entre los mejores y su encuentro con el mexicano no tuvo repercusiones negativas para su tiempo.

La jornada se tornó aún más complicada hacia el final de la práctica para el tapatío. Y es que, al tomar la curva dieciséis, Pérez fue golpeado por Alexander Albon, piloto de Williams, lo que generó nuevas tensiones en pista, aunque con palabras mucho más tranquilas por parte de Checo Pérez.

Tras el incidente, Albon manifestó: “No sé si él me vio”. Por su parte, el piloto mexicano expresó su desconcierto: “Dios mío, no tenía ni idea que ese Williams estaba junto a mí. Me chocó”.

Things got a little bumpy for Albon and Perez in FP1 😮#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sj7TiTmJYb — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Los comisarios de pista abrieron una investigación formal sobre este choque, lo cual deja en suspenso el desenlace de la situación para los involucrados situación que podría cambiar su posición en la tabla.

El sobresalto surgido por la colisión y la expectación ante el fallo de los comisarios reflejan el ambiente tenso con el que Cadillac y sus pilotos dieron inicio a la temporada en Japón.

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