Hijo de Arnold Schwarzenegger ganó en fisicoculturismo

La escena del fisicoculturismo en Colorado tuvo un protagonista que generó mucha expectativa el 28 de marzo, cuando Joseph Baena, hijo de la estrella de acción Arnold Schwarzenegger, se presentó por primera vez en una competencia oficial y terminó llevándose tres primeros lugares.

Su debut ocurrió en el NPC Natural Colorado State, un evento organizado por la National Physique Committee, la entidad que regula torneos amateurs en Estados Unidos.

Baena, quien también ha construido un camino propio como actor, compartió en redes sociales una serie de imágenes donde aparece sobre el escenario, mostrando el resultado de meses de entrenamiento. El mensaje que acompañó las fotografías fue corto, pero muy directo: “Misión cumplida”, fue la frase que utilizó para celebrar su actuación.

Las categorías en las que brilló

Según lo informado, Baena obtuvo el primer lugar en “Culturismo masculino abierto, categoría de peso pesado”, “Físico clásico masculino, principiante absoluto” y “Físico clásico masculino, principiante”. Las tres divisiones forman parte de la estructura competitiva diseñada por la National Physique Committee, responsable de impulsar a los atletas que buscan dar sus primeros pasos en este tipo de torneos.

Quienes asistieron al evento pudieron ver a Baena ejecutar sus poses obligatorias con seguridad y dominio escénico, algo que suele costarles a muchos competidores novatos. Para él, la experiencia representó un punto de partida luego de un proceso de preparación que compartió con su padre días antes del concurso.

El entrenamiento que une a padre e hijo

El joven atleta entrenó recientemente junto a Schwarzenegger en el reconocido Gold’s Gym Venice, un espacio emblemático dentro de la historia del fisicoculturismo. Según lo que se difundió, durante esas sesiones recibió indicaciones y observaciones técnicas sobre su postura, su rutina y la forma de enfrentar la competencia con fortaleza mental.

Ese gimnasio tiene un peso especial para la familia, ya que Arnold Schwarzenegger comenzó allí su propio camino tras mudarse a Estados Unidos en la década de 1960. Su carrera deportiva lo llevó a conquistar siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe antes de retirarse oficialmente en 1980, un legado que Baena conoce bien y que ahora parece inspirar su propio recorrido.

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