Lisa, integrante de la banda Blackpink, anuncia su residencia en Las Vegas

La cantante tailandesa Lisa ha anunciado este lunes su primera residencia en Las Vegas, la cual ha titulado “Viva La Lisa”. Este anuncio la convierte en la primera estrella de k-pop en hacer una residencia en la ciudad.

Lisa, quien se hizo famosa por ser parte del grupo femenino surcoreano Blackpink, anunció cuatro fechas de noviembre de este año: 12, 14, 27 y 28 de noviembre. Estos conciertos se harán en el marco del lanzamiento de su primer álbum en solitario, el cual se titula “Alter Ego” y que fue publicado el año pasado.

Los cuatro shows tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace, uno de los teatros más emblemáticos y tecnológicos de Las Vegas. Este recinto ha servido de escenario para residencias de otras estrellas de la música como Celine Dion, Elton John, Rod Stewart, Cher, Bette Midler, Usher y Adele.

Una primera parte de las entradas se venderán el próximo miércoles 22 de abril a través de una preventa organizada por la misma cantante; el resto de entradas estarán disponibles a partir del jueves 23 de abril. Los fanáticos podrán inscribirse en la preventa a partir del 1 de abril.

El anuncio de esta residencia no es más que otro logro en la carrera de Lisa. Desde el año pasado, ha dado varios pasos para convertirse en una artista mucho más integral e independiente. Ha dejado de estar involucrada al 100% con la agrupación con la que se dio a conocer.

Además del lanzamiento de su primer álbum en solitario, Lisa también se estrenó el año pasado como actriz con su papel en la serie de HBO “The White Lotus”. Por otro lado, este año hizo el lanzamiento del EP “Deadline”, junto con Blackpink.

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