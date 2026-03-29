Peso Pluma colabora con Kanye West en “LAST BREATH”

El cantante mexicano Peso Pluma colaboró con el rapero Kanye West para su álbum ‘Bully’. El intérprete de corridos tumbados participó en la canción “Last Breath”, que forma parte del nuevo álbum del rapero estrenado el 28 de marzo.

En la canción se mezcla inglés y español, además de incluir un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez, artista de latin jazz. Peso Pluma hizo referencia a la cultura mexicana al incluir versos de música regional mexicana.

En el video, aparece además un niño enfrentándose a un grupo de luchadores con un “Chipotle Chillón”, haciendo referencia al personaje de Roberto Gómez Bolaños. Asimismo, Kanye West utilizó referencias a figuras de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y el Rayo de Jalisco.

El lanzamiento de “Bully” estuvo acompañado de un listening party que estuvo inspirado en la lucha libre mexicana, dejando clara la intención del rapero de resaltar la cultura mexicana y convertirla en el eje central de la narrativa del álbum y su promoción.

El lanzamiento del nuevo álbum de West llega después de que el artista se disculpó públicamente en una carta abierta por sus polémicos comentarios antisemitas y racistas. En su carta de disculpas, Kanye West atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral causada por un accidente de tránsito hace 25 años que no fue diagnosticada. “No se diagnosticó correctamente hasta 2023. El descuido médico causó graves daños a mi salud mental y me llevó al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1”, dijo en la carta.

Tras su comunicado, West fue señalado de disculparse estratégicamente para promocionar su nuevo álbum, algo que el rapero negó. Según dijo, su arrepentimiento viene de un profundo sentimiento de remordimiento por sus acciones que, según dijo, fueron causadas por un episodio maníaco.

“No se trata de revivir mi comercialidad. Esto se debe a que estos sentimientos de remordimiento eran muy pesados ​​en mi corazón y en mi espíritu. Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije que lastimó a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos. Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que esto no es lo que soy”, dijo.

Tras la polémica, el cantante retomó su carrera artística con “Bully”, un álbum que cuenta con 18 canciones y colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Don Toliver y CeeLo Green, entre otros. Bianca Censori, pareja de West, participó como directora creativa del proyecto.

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