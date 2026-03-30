“Operación Triunfo” anuncia el inicio de sus castings en Nueva York

“Operación Triunfo”, el exitoso programa de televisión de talentos español, llevará su formato a Estados Unidos. El fenómeno de música inicia las audiciones en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York.

El programa, que ha lanzado a algunas de las voces más reconocidas del mundo hispano, entre ellas David Bisbal y Aitana, abrió sus audiciones en Nueva York para esta nueva edición del programa, reconociendo el impacto de esta ciudad en la música. Las audiciones en Nueva York comenzarán el 11 de abril.

“En un momento donde la música latina continúa dominando la conversación global, esta iniciativa representa una plataforma única para descubrir y proyectar nuevas voces, especialmente en una ciudad que ha servido históricamente como la gran plataforma de lanzamiento para el estrellato latino a nivel mundial”, dice el comunicado.

La convocatoria de las audiciones está dirigida a cantantes jóvenes que quieran mostrar su talento para tener la oportunidad de lanzar su carrera musical. El formato de este programa consiste en seguir a jóvenes artistas talentosos que viven juntos en una academia, donde reciben formación artística y compiten en espectaculares galas en vivo cada semana. Los participantes demuestran su evolución mientras jueces, instructores y la audiencia deciden quién avanza.

CÓMO REGISTRARSE:

Para participar en las audiciones, los aspirantes deben registrarse en la página web de Telemundo.

24 horas después, recibirán los detalles de confirmación, incluyendo la hora de audición.

Para mayor información, los aspirantes de Operación Triunfo pueden ingresar a la página web de Telemundo.

Además de llenar sus datos personales, los aspirantes deben cargar un video en el que se muestren cantando.

De la mano de Telemundo, la franquicia internacional llega por primera vez a Estados Unidos con el objetivo de reclutar artistas jóvenes que quieran lanzar su carrera artística y mostrar su talento frente a una audiencia amplia en televisión y plataformas digitales. Los jóvenes artistas que sean seleccionados no solo competirán en las galas, sino que también recibirán formación artística de profesionales en el área.

Durante el mes de marzo, las audiciones comenzaron en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Miami. También hubo audiciones en Puerto Rico.

Este lanzamiento se anunció oficialmente durante la cobertura especial del Super Bowl LX, protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

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