El Estadio Shakira se construirá en dos meses

Hace unos días, la cantante colombiana Shakira hizo oficial su residencia en Madrid, España, tras meses de rumores. Estos shows en la capital española serán el fin de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que comenzó en febrero del 2025.

En redes sociales y entrevistas, Shakira ha asegurado que está preparando un evento especial para esta residencia en Madrid, e incluso se ha confirmado que se encargará de construir el Estadio Shakira. Según reportes de medios españoles, la construcción del nuevo recinto tomará dos meses.

Antes de hacer el anuncio de las tres primeras fechas de la residencia, la cantante colombiana ya había revelado en el programa “Al Cielo Con Ella” de RTVE que estaban planeando una construcción. “Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira. Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”.

Por el momento, solo se han anunciado tres fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de este año. Sin embargo, se espera que en la semana se sigan añadiendo nuevas fechas. Medios como “El País” y “La Vanguardia” dicen que se espera que haga un total de 10 shows en la ciudad, la misma cantidad de conciertos confirmados que tiene Bad Bunny para mayo y junio.

¿Quién diseñó el Estadio Shakira?

Además de representar el regreso de Shakira a España tras su separación de Gerard Piqué, los shows en Madrid han sido del interés de todos por la construcción de un recinto especial para el evento. Por ahora, se sabe que no será un escenario básico, sino que se quiere diseñar un espacio más parecido al de un festival.

Según Live Nation España, productora del show, este nuevo recinto “ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística”. Tendrá una capacidad para albergar $50,000 personas por noche.

El diseño estuvo a cargo de Bjarke Ingels Group, el mismo estudio de arquitectura que se encargó de hacer el escenario de Adele en su residencia en Múnich, Alemania, en 2024. El escenario de la cantante británica fue descrito como una “obra de ingeniería efímera” y su pantalla rompió el Récord Guinness como la pantalla LED exterior temporal más grande de la historia.

Además de elementos tecnológicos, el Estadio Shakira también deberá ajustarse al concepto que Shakira creó para esta residencia En la descripción del evento, presentada por Live Nation España, dice: “La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como escenario global para voces diversas. Durante esos días la ciudad acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura bajo el nombre ‘Es Latina'”.

Según “El País”, el estadio se construirá en dos meses, pues en el Iberdrola Music, un espacio sostenible destinado al ocio y la cultura, se llevará a cabo el Festival Mad Cool durante el verano. En este mismo espacio, ubicado al sur de Madrid, es donde se construirá el estadio.

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