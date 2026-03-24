Posponen conciertos de Shakira en India y Qatar por las tensiones regionales

La cantante Shakira se vio obligada a posponer sus conciertos programados en la India debido a los conflictos bélicos que atraviesa Oriente Medio.

La estrella musical hizo una pausa de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ para ofrecer dos conciertos en la India como parte del ‘Feeding India’. La intérprete tenía previstos dos conciertos en Bombay y Nueva Delhi programados para abril de este año. Sin embargo, ambos conciertos fueron pospuestos hasta nuevo aviso debido a las tensiones regionales, marcadas por el conflicto en Oriente Medio y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

“Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto ‘Feeding India’ que contaba con la participación de Shakira, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso”, confirmó la plataforma organizadora ‘District’, de la empresa india Zomato.

La organización del evento resaltó que la prioridad es el bienestar de los fans, de la artista y del equipo de producción.

El primer concierto estaba previsto para el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de la financiera ciudad de Bombay mientras que el segundo espectáculo se celebraba el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, que cuenta con un aforo superior a las 60.000 personas.

La organización aseguró que las personas que adquirieron sus boletos recibirán un reembolso. Los precios de las entradas se ubicaban en las 4.000 rupias ($46 dólares aproximadamente) para el acceso general y las 24.500 rupias ($282 dólares) para los asientos ubicados más cerca del escenario y salas VIP.

La empresa aseguró que estaba trabajando con el equipo de Shakira para fijar una nueva fecha para ambos conciertos, aunque hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles al respecto.

‘Feeding India’ es un evento benéfico que busca recaudar fondos y concienciar sobre la desnutrición infantil en el país asiático. Los organizadores recalcaron que el evento ‘Feeding India’ siempre ha representado “algo más grande” y que su compromiso permanece inalterado.

Esta era la primera vez que Shakira se presentaría en la India luego de su debut en ese país en 2007, cuando ofreció un concierto en Bombay como parte de su exitosa gira mundial ‘Oral Fixation’.

Cancelan concierto de Shakira en Qatar

Un concierto de Shakira previsto en Qatar, como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ fue pospuesto debido a la “situación regional”. De acuerdo con la plataforma de eventos Qatar Calendar, el concierto previsto para el 1 de abril fue suspendido.

El festival OFFLIMITS Music Festival en Abu Dabi, en el que Shakira y los Jonas Brothers debían actuar el 4 de abril, también fue pospuesto a noviembre, anunciaron los organizadores el martes.

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