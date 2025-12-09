Otro aliado de Trump quiere ser gobernador de Nueva York: Bruce Blakeman; llueven críticas bipartidistas de Hochul y Stefanik

Bruce Blakeman, ejecutivo republicano del condado Nassau en Long Island (NY), anunció su candidatura a las primarias por la gobernación de Nueva York.

Es el segundo aliado de Donald Trump en lanzarse a las primarias del 23 de junio de 2026 de cara a las elecciones de noviembre de ese año. El mes pasado la representante Elise Stefanik hizo lo mismo, criticando fuertemente la gestión de la demócrata Kathy Hochul, quien aspira a ser reelegida.

“Queremos poner a Nueva York en primer lugar, queremos que sea más asequible, queremos que Nueva York sea más segura y queremos que la gente de Nueva York vuelva a ser feliz”, dijo esta mañana Blakeman a Brian Kilmeade de Fox News, al confirmar su aspiración.

Las reacciones han sido inmediatas. “El lametraseros Bruce Blakeman ha perdido prácticamente todas las contiendas que ha tocado: legislador del condado, contralor, Congreso e incluso el Senado de Estados Unidos. Hay una razón: al igual que Donald Trump, saca dinero de los bolsillos de los neoyorquinos y exprime a las familias trabajadoras a cada paso”, dijo Sarafina Chitika, directora de comunicaciones de la campaña de Hochul, en un comunicado.

Hochul, de 67 años, es actualmente la favorita para las elecciones de 2026. Los votantes inscritos en el Partido Demócrata superan ampliamente en número a los republicanos en Nueva York, y aunque sus índices de aprobación no son muy sólidos, las encuestas muestran que por ahora, lidera los hipotéticos enfrentamientos en las elecciones generales. “Si hay primarias republicanas, me parece mucho más entretenido”, dijo la gobernadora ayer ante los rumores del anuncio de Blakeman. “Veamos cómo se superan mutuamente en la primaria”.

“Stefanik había trabajado intensamente entre bastidores para defenderse de cualquier desafío en las primarias y maximizar sus posibilidades contra Hochul en un estado de tendencia demócrata. Ahora, una disputa con el Blakeman amenaza con agotar recursos significativos y desviar la atención de Hochul”, comentó The New York Times. “Los dos republicanos comparten una profunda afinidad por Trump y una profunda antipatía por Hochul. Pero provienen de zonas radicalmente distintas de Nueva York, de diferentes facciones del partido y de generaciones diferentes”.

Ambos republicanos compiten por el apoyo del mandatario, quien indicó el lunes que se mantendría neutral por ahora. “Él es genial, y ella es genial”, declaró Trump, neoyorquino de nacimiento, a la prensa en la Casa Blanca antes de que Politico informara por primera vez sobre las intenciones de Blakeman.

La campaña de Stefanik emitió rápidamente un extenso comunicado el lunes, atacando a Blakeman como un saboteador que ayudaría a reelegir a Hochul, ex vicegobernadora que asumió el cargo en 2021 tras la renuncia del gobernador Andrew M. Cuomo y luego fue electa directamente en 2022.

“Incluso aquellos en el condado Nassau más cercanos a Bruce Blakeman les dirán que todos saben que Bruce no tiene ninguna posibilidad y que está priorizando su ego desmedido y a los neoyorquinos en último lugar, mientras desperdicia la mejor oportunidad en una generación para salvar Nueva York”, declaró Bernadette Breslin, portavoz de Stefanik.

Blakeman, de 70 años, es una fuerza política en Long Island, donde acaba de ganar un segundo mandato con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, mientras que los republicanos perdieron en muchas otras zonas clave del país. Ha atraído titulares nacionales al crear una fuerza de voluntarios armados para desplegarse en caso de disturbios civiles y al intentar prohibir el acceso de atletas transgénero a las instalaciones del condado.

Pero desde que se postuló por primera vez para contralor estatal en la década de 1990, Blakeman nunca ha ganado una contienda estatal. Y aunque algunas de sus posturas más moderadas, como el apoyo al derecho al aborto, podrían tener buena acogida en unas elecciones generales, su probable oponente está dispuesto a usarlas en su contra ante los votantes de las primarias republicanas.

Stefanik, de 41 años, proviene del norte del estado y ha virado hacia la derecha desde la elección de Trump. El mandatario la había nominado inicialmente para servir como embajadora ante las Naciones Unidas, cargo que ella aceptó. Pero en marzo le retiró la invitación para no arriesgarse a perder su escaño en la Cámara de Representantes en unas elecciones especiales en un momento en que los republicanos tienen una estrecha mayoría.

Stefanik se presentó a la contienda por la gobernación pocos días después de las elecciones de noviembre pasado y ha consolidado un apoyo considerable que podría serle muy útil en unas primarias. Cuenta con un poderoso sistema nacional de recaudación de fondos y ha conseguido el apoyo de un gran número de líderes del partido en todo el estado, incluyendo a Edward Cox, presidente del partido estatal.

Blakeman y sus aliados no parecen amedrentarse. “En nuestro partido no hay coronaciones”, declaró el ejecutivo del condado a una afiliada de la CBS News en Albany en noviembre durante una gira por el estado. “La competencia es algo bueno, y voy a viajar por todo el estado”, agregó entonces. “Y si siento que soy el mejor candidato para vencer a Kathy Hochul y gobernar el estado, entonces me lanzaré”.

Aún no está claro cuántos demócratas y republicanos en total aspirarían a lograr la candidatura, y siendo así se enfrentarían en primarias el 23 de junio, de cara a los comicios generales del 3 de noviembre de 2026. Irónicamente, quien sí ha manifestado su intención de retar a Hochul en su partido es su actual vicegobernador Antonio Delgado, el hispano que ha ocupado el cargo más alto en la historia estatal.

Detenciones de inmigrantes

Nassau ya está en camino de haber detenido a más de 3,000 inmigrantes en 2025 en virtud del acuerdo firmado a principios de este año por el ejecutivo del condado y cuenta con 10 detectives auxiliares federales en alerta para colaborar en cualquier operativo de inmigración.

“El condado de Nassau es el primero en Estados Unidos en tener un acuerdo integral con el ICE bajo el programa 287(g), y continuará trabajando con el ICE para mantener a nuestro condado a salvo de inmigrantes indocumentados no investigados que cometen delitos como envenenar a nuestros jóvenes con fentanilo”, declaró en noviembre Blakeman, cuando acaba de ser reelecto en el cargo con 56% de los votos sobre el demócrata Seth Koslow (44%).