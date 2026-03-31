FBI: Autor de ataque en Michigan actuó inspirado por Hezbolá

El FBI calificó como terrorismo el ataque ocurrido el 9 de marzo contra una sinagoga en Michigan, al concluir que el agresor actuó inspirado por el grupo chií Hezbolá y que su objetivo era la comunidad judía.

El autor, Ayman Mohamad Ghazali, ciudadano estadounidense de origen libanés, embistió con una camioneta cargada de gasolina y fuegos artificiales el edificio de Temple Israel y posteriormente abrió fuego con un rifle tipo AR que había adquirido días antes.

Según explicó Jennifer Runyan, agente especial a cargo del FBI en Detroit, el atacante actuó solo y no se han encontrado indicios de cómplices. “Consideramos que este ataque es un acto de terrorismo inspirado por Hezbolá, dirigido deliberadamente contra la comunidad judía”, afirmó.

Las autoridades indicaron que Ghazali murió por suicidio tras un intercambio de disparos con el personal de seguridad, luego de que su vehículo quedara atrapado dentro del recinto. No hubo víctimas mortales adicionales, aunque un guardia resultó herido y varias personas fueron atendidas por inhalación de humo tras el incendio provocado.

La investigación reveló que el agresor envió a su hermana, residente en Líbano, un video minutos antes del ataque en el que detallaba sus intenciones. En el mensaje, identificaba el lugar como un punto de reunión de israelíes y afirmaba que pretendía causar el mayor número de víctimas posible.

Planificación del ataque

De acuerdo con el FBI, Ghazali comenzó a planificar el ataque ese mismo día 9 de marzo, tras haber buscado previamente contenido relacionado con Hezbolá. Intentó comprar armas a particulares sin éxito antes de adquirir el rifle, cargadores y munición en una armería local.

También compró bidones, que llenó con gasolina, y fuegos artificiales por miles de dólares para intensificar el incendio.

En los días previos, publicó en redes sociales imágenes y mensajes vinculados a la “venganza”, incluyendo referencias al ayatolá Ali Khamenei y al líder de Hezbolá Hassan Nasrallah. Las autoridades también señalaron que había perdido familiares en un bombardeo israelí en Líbano, lo que pudo influir en su radicalización.

El ataque se produjo en un contexto de escalada regional tras enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque los investigadores no han establecido una conexión operativa directa más allá de la inspiración ideológica.

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