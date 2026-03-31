IRS: quién puede pedir una extensión para declarar impuestos en 2026 y hasta cuándo tienes plazo

Quedan solo dos semanas para cumplir con la presentación de tu declaración de impuestos, conforme al plazo fiscal vigente en Estados Unidos. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite solicitar una extensión.

Esta opción otorga hasta seis meses adicionales, es decir, hasta el 15 de octubre de 2026, para presentar formalmente tu declaración, con la salvedad de que no retrasa la obligación de pagar.

Para millones de contribuyentes, entender cómo funciona esta extensión puede evitar multas y recargos innecesarios.

¿Quién puede pedir una extensión al IRS en 2026?

La extensión está disponible para prácticamente cualquier contribuyente en Estados Unidos, ya que no requiere cumplir con requisitos especiales ni justificar la solicitud.

Basta con presentar el formulario correspondiente antes de la fecha límite oficial.

De acuerdo con el IRS, cualquier persona puede solicitar una extensión automática de seis meses, pero este beneficio solo aplica para presentar la declaración, no para pagar impuestos.

La fecha clave que no puedes ignorar

El calendario fiscal es claro:

Fecha límite para declarar: 15 de abril de 2026

15 de abril de 2026 Fecha límite con extensión: 15 de octubre de 2026

Sin embargo, aquí está el punto más importante: El pago de impuestos se debe hacer antes del 15 de abril, incluso si tienes aprobada una extensión.

El IRS lo deja claro:

“Debe estimar y pagar cualquier impuesto adeudado antes de la fecha límite para evitar multas e intereses”.

Este es el error más común entre contribuyentes.

Cómo solicitar la extensión paso a paso

El proceso es sencillo y puede hacerse en línea:

Presentar el Formulario 4868 del IRS

Hacer el trámite mediante software de impuestos

Pagar en línea y marcar la opción de extensión.

y marcar la opción de extensión. Utilizar un preparador autorizado

Según el IRS, la extensión es automática si se solicita correctamente: “La mayoría de los contribuyentes reciben automáticamente una extensión de seis meses”.

Lo que realmente cambia si pides la extensión

En términos prácticos, la extensión puede ser útil si:

Aún no tienes todos tus documentos

Necesitas tiempo para organizar deducciones

Quieres evitar errores en la declaración

Pero hay un punto clave: No es una solución si no tienes dinero para pagar.

Si no pagas antes del plazo, el IRS aplica:

Multas por pago tardío

Intereses acumulados diarios

Por eso, expertos recomiendan pagar al menos una estimación.

El detalle que puede costarte dinero

En términos prácticos, la extensión solo evita la multa por presentar tarde, pero no evita:

Multas por no pagar

Intereses sobre el monto adeudado

Para muchas familias, esto puede convertirse en una deuda adicional importante si no se planifica correctamente.

Qué hacer si no puedes pagar tus impuestos

Si no tienes el dinero completo, el IRS ofrece alternativas:

Planes de pago a plazos

Acuerdos de pago en línea

Opciones de alivio temporal

El IRS recomienda: “Los contribuyentes deben pagar lo que puedan y considerar opciones de pago si no pueden cubrir el total”.

Esto puede ayudarte a reducir penalizaciones.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la extensión del IRS

¿La extensión del IRS es automática?

Sí, si presentas el Formulario 4868 antes del 15 de abril, obtienes una extensión automática de seis meses.

¿Hasta cuándo puedo declarar con extensión?

Hasta el 15 de octubre de 2026.

¿La extensión evita multas?

Solo evita la multa por presentar tarde, pero no las multas por no pagar.

¿Debo pagar aunque tenga una extensión?

Sí. El IRS exige pagar lo estimado antes del 15 de abril.

¿Qué pasa si no pago nada?

Se generan multas e intereses desde la fecha límite original.

Conclusión

La extensión del IRS es una herramienta útil, pero mal entendida.

Sirve para tener más tiempo para declarar, pero no elimina la obligación de pagar impuestos a tiempo.

Para millones de contribuyentes, usarla correctamente puede marcar la diferencia entre cumplir sin problemas o enfrentar cargos innecesarios.

De cara al cierre fiscal de 2026, la clave es clara: pedir la extensión no es suficiente, hay que entender cómo usarla para proteger tu dinero.

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