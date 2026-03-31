La modelo y presentadora Migbelis Castellanos anunció que está embarazada de su segundo bebé, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

Castellanos hizo el anunció durante la transmisión en vivo del programa “Desiguales”, de Univision. La conductora mostró un test positivo de embarazo para anunciar a sus compañeras y al público que a finales de 2026 se convertirá nuevamente en madre.

“Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar”, dijo Castellanos en el programa.

Migbelis Castellanos ya es madre de Caden, su primogénito, que cumplió su primer año de vida el pasado 25 de marzo. El anuncio de Migbelis Castellanos emocionó a sus compañeras del programa, el cual se realiza en Sevilla (España) con motivo de la Semana Santa.

La ex Miss Venezuela compartió además un video en el que mostraba la tierna reacción de su esposo cuando le dio la noticia. Resulta que la presentadora corrió la media maratón de Miami, que se realizó a finales de enero, y luego de cruzar la meta fue recibida por su esposo y su hijo.

Ese fue el momento perfecto para que Migbelis Castellanos revelara la noticia a su esposo. “Estoy severamente embarazada”, le dijo la modelo al oído. Unanue quedó en shock y por unos segundos trató de asimilar la noticia.

“¿Pero es en serio?”, preguntó su esposo impactado. “Sí, lo estoy. Ayer”, dijo Migbelis refiriéndose a la prueba positiva.

“¿De verdad es en serio? Oh, Dios mío, ¡está embarazada! ¡Felicidades Milly!”, dijo el esposo visiblemente emocionado.

“Me guardé este secreto para contárselo al cruzar la meta de mis 21k”, dice un texto en el audiovisual.

Migbelis Castellanos y Jason Unanue confirmaron su relación en julio de 2023 y en agosto de 2024 confirmaron que estaban en la espera de su primer hijo juntos. La pareja se comprometió dos meses después y se casaron en noviembre de 2024.

Recientemente, Migbelis habló sobre cómo la maternidad cambió su vida.

“El cambio ha sido impresionante, o sea, el cambio en mi actitud, en la manera en cómo veo la vida, en mis creencias, en mi fe, y también en el ámbito físico”, comentó en la emisión del 25 de marzo.”Ha sido maravilloso”, aseveró.

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