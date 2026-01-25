Migbelis Castellanos habla de las críticas que recibe por no publicar fotos de su hijo

La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos habló de cómo han intentado criticarla por no publicar a su hijo Caden en redes sociales.

“Yo no publico a mi bebé y aun así la gente siente que está en su derecho de criticarme y decirme cosas del niño”, afirmó en una entrevista con Carlos Mesber.

Luego de esto, recordó un mensaje que la movió y que lamentó que haya personas que le escriban cosas así: “El otro día me escribieron que si el niño tenía una enfermedad y por eso no lo publicaba, y la gente se iba a dar cuenta de que yo no era tan bonita como me veía porque el niño era feo”.

Al leer esto, pensó un momento y luego decidió responderle. “Siempre escribo algo teniendo conciencia de que la persona puede hacer screenshot, publicarlo en sus redes y el mensaje se va viral”.

Migbelis Castellanos: ¿Cómo lidia con las críticas en redes sociales?

La Miss Venezuela 2013 señaló que no es la primera vez que le dejan mensajes así, ya que hace una semana le dijeron que era infeliz y por “gorda perdió el Miss Universo”.

Señaló que este tipo de situaciones intenta ignorarlas, pero hay algunas que son muy extremas y no puede dejarlas pasar desapercibidas.

Migbelis Castellanos siente que antes no le prestaba tanta atención a los comentarios en redes, pero ahora sí se los toma más personal cuando hablan de su niño.

La venezolana comentó que no le gusta protagonizar polémicas de este tipo, pero siente que tiene el poder de poner límites a los usuarios que la irrespetan.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018 se ha convertido en una personalidad exitosa en la industria de la televisión en los Estados Unidos. Su cercanía con la gente la ha hecho establecer un vínculo importante con la audiencia, pero pese a esto tiene muy bien definido hasta dónde permite que la gente pueda opinar de su vida.

