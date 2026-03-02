Desiguales anuncia el regreso sorpresa de Judith Grace

El programa Desiguales anunció este 2 de marzo el regreso a la televisión de Judith Grace, quien tenía 14 años de haber salido de Univisión, en donde condujo el show Casos de Familia.

La emocionante noticia la dio la boricua Adamari López, quien dijo que su colega estará durante cinco días en el espacio de entretenimiento de la cadena.

“Feliz lunes, familia. Bienvenidos a Desiguales, me encanta que arrancamos marzo con todo y lo hacemos además con una amiga muy querida y especial que va a estar acompañándonos toda la semana. Ella es empresaria y conductora de televisión. Ella es Judith Grace”, dijo la puertorriqueña.

Luego de esto, Judith Grace entró al estudio y fue recibida por las Desiguales, quienes le expresaron su cariño y admiración. “Estoy sumamente emocionada. Hace 14 años me fui de Miami y para mí volver a pisar Univision, en donde me dieron tanto cariño y crecieron mis hijos, así que muchas gracias”, comentó la recordada conductora de televisión.

¿Quién es Judith Grace?

La mexicana es modelo, presentadora y exreina de belleza. Su carrera ha abarcado varias décadas en los medios de comunicación hispanos.

Uno de los proyectos más importantes que asumió fue Casos de Familia, que condujo durante ocho años (2004-2012) y se ganó el cariño de la gente al resolver distintos conflictos familiares.

Además de su faceta artística, Judith Grace ha mostrado interés en la vida pública de su país. En diversas ocasiones ha participado en política, llegando a ser candidata al Senado por el estado de Nuevo León.

Actualmente está dedicada a otros proyectos como su canal de YouTube, en donde tiene el podcast “Al Estilo de Judith Grace” para hacer entrevistas a personalidades y profundizar sobre los temas del momento.

