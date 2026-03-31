Mujer mordida por perro pit bull en Queens, Nueva York; policía lo baleó

Agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) dispararon a un perro que estaba atacando a una mujer anoche en Queens.

El incidente sucedió cerca de 414 de Beach 58th St., en Far Rockaway alrededor de las 9:00 p.m. del lunes. Al llegar, los agentes policiales encontraron a un pit bull mordiendo a una mujer de 28 años. Acto seguido, abrieron fuego y balearon al animal, indicó ABC News.

La víctima no identificada sufrió una laceración a consecuencia de la mordedura y fue trasladada al Hospital Jamaica en condición estable. En tanto, el animal fue reportado en estado crítico y posteriormente murió, reportó New York Post. Al momento no hubo más detalles disponibles sobre el dueño del perro y/o su posible vínculo con la mujer herida. Tampoco se han anunciado arrestos.

Los perros pit bull están asociados con frecuentes incidentes violentos en Nueva York, incluso muertes de personas. Los perros pit bulls están vinculados a frecuentes hechos de violencia en Nueva York. La ciudad de no tiene leyes que los prohíban o restrinjan, pero muchos propietarios se muestran reacios a alquilar a personas que los poseen. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) los prohíbe en sus propiedades, lo cual a veces genera disputas violentas entre vecinos.

En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC) en 2023. En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.