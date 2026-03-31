Quiénes recibirán pagos directos del Seguro Social de hasta $5,251 el 8 de abril

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán sus pagos correspondientes a abril en fechas ya establecidas, con montos que pueden alcanzar hasta $5,251 mensuales en casos específicos.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) mantiene su calendario regular de pagos para este mes, sin ajustes por fines de semana o días festivos, como ocurrió en meses anteriores.

En este esquema, los depósitos se distribuyen según la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

El primer grupo en recibir su dinero será el miércoles 8 de abril de 2026, correspondiente a quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Posteriormente, los beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes recibirán su pago el miércoles 15 de abril, mientras que quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes lo obtendrán el miércoles 22 de abril.

El monto máximo de $5,251 aplica a ciertos jubilados que cumplen condiciones específicas, como haber retrasado el inicio de sus beneficios hasta alcanzar la edad plena de jubilación (FRA).

Sin embargo, la cantidad final varía dependiendo del historial laboral, ingresos acumulados y el momento en que se solicitó el beneficio.

Este sistema escalonado de pagos por fecha de nacimiento lleva casi 29 años en funcionamiento, desde su implementación en junio de 1997.

De acuerdo con AARP, la medida fue adoptada para gestionar de manera más eficiente el creciente número de beneficiarios en el país.

Existen excepciones a este calendario. Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, quienes viven en el extranjero o aquellos que reciben tanto Seguro Social como Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), reciben sus pagos el día 3 de cada mes.

Por otro lado, los beneficiarios que únicamente reciben SSI obtuvieron su pago de abril el 1 de abril de 2026, regresando al calendario habitual.

Este ajuste es relevante, ya que en los primeros meses del año los pagos se adelantaron debido a que las fechas caían en fines de semana o días festivos.

Por ejemplo, el pago correspondiente a enero se emitió el 31 de diciembre de 2025 debido al feriado de Año Nuevo.

En febrero, el depósito se adelantó al 30 de enero porque el día 1 cayó en domingo, mientras que el pago de marzo se realizó el 27 de febrero por la misma razón.

En 2026, el monto máximo del SSI es de $994 para individuos y $1,491 para parejas, cifras que también dependen de la situación económica y otros factores del beneficiario.

Especialistas recomiendan que quienes están por jubilarse consideren cuidadosamente el momento en que solicitan sus beneficios, ya que esto puede influir directamente en el monto mensual que recibirán.

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