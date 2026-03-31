Tiroteo en escuela de Texas: un estudiante se suicidó luego de dispararle a un profesor

Un estudiante de 15 años hirió de bala a un maestro y luego se quitó la vida el lunes en una escuela secundaria de Texas, en un hecho que mantiene abierta una investigación de las autoridades locales, informó la Oficina del Sheriff del condado de Comal.

El incidente ocurrió en la Hill Country College Preparatory, en Bulverde, una pequeña ciudad al norte de San Antonio.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente llegó al campus armado con un revólver calibre .357 que habría tomado de su domicilio y abrió fuego contra un docente dentro de las instalaciones, publicó la agencia de noticias AP.

El docente fue trasladado a un hospital cercano tras el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las heridas.

El hecho no dejó otras personas lesionadas.

Autoridades investigan la relación entre el alumno y el maestro

El sheriff del condado de Comal, Mark Reynolds, indicó que el caso sigue bajo investigación y que los detectives analizan dispositivos electrónicos incautados en la vivienda del estudiante para determinar posibles motivaciones y el contexto previo al hecho.

También señaló que aún se evalúa la relación entre el alumno y el profesor.

Según las autoridades, el joven presentaba dificultades académicas y estaba reprobando varias asignaturas antes del suceso.

El tiroteo obligó al cierre del pequeño campus, que alberga a unos 250 estudiantes, poco después de las 8:30 de la mañana. Los alumnos fueron evacuados en autobuses hacia otra escuela secundaria, donde los padres aguardaban para reencontrarse con sus hijos en medio de la preocupación.

Un estudiante relató a medios locales que escuchó golpes y gritos antes de que se produjeran los disparos, mientras que otra alumna afirmó haber oído varios detonaciones dentro del edificio.

La escuela suspendió las clases del martes y anunció la disponibilidad de servicios de orientación psicológica para estudiantes y familias. La directora del centro, Julie Wiley, expresó sus condolencias a los afectados y calificó la jornada como un día difícil para la comunidad educativa.

“Lo que sucedió hoy es algo a lo que ninguna comunidad quiere enfrentarse”, dijo el sheriff Reynolds, quien confirmó además que los familiares del atacante también fueron atendidos tras el hecho.

La Hill Country College Preparatory, abierta en 2020, forma parte del Distrito Escolar Independiente de Comal y está enfocada en un currículo STEAM orientado a la preparación universitaria.

Sigue leyendo:

• Adolescente hijo de mujer policía NYPD acusado de matar a estrella deportiva al “jugar” con una pistola

• Madre de Sheridan Gorman, estudiante asesinada por migrante venezolano, exige justicia

• Tiroteo mortal en restaurante en Queens, Nueva York: difunden video en procura de dos sospechosos