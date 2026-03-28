Adolescente hijo de mujer policía NYPD acusado de matar a estrella deportiva al “jugar” con una pistola

Un adolescente de 16 años acusado de matar al dispararle “accidentalmente” a un jugador de fútbol americano en Brooklyn es hijo de una agente de la policía de Nueva York (NYPD).

El sospechoso -cuyo nombre no ha sido revelado por ser menor de edad- supuestamente estaba pasando una pistola de mano entre varias personas en un apartamento del complejo residencial de vivienda pública (NYCHA) Sheepshead Bay Houses poco antes de las 6 p.m. del lunes 23 de marzo, cuando se disparó una bala que impactó en el pecho de Ka’Mardre Coleman, quien habría cumplido 17 años ayer viernes.

Fue parte de una racha de violencia armada esta semana en NYC que dejó al menos dos fallecidos, y un niño y cuatro adolescentes heridos, la mayoría de los casos aún sin arrestos.

La tragedia de Coleman se desencadenó cuando el sospechoso supuestamente sacó una pistola de su mochila y la pasó a otras tres personas que se encontraban en la habitación, según la denuncia presentada ante el Tribunal Penal de Brooklyn. A continuación, supuestamente recuperó el arma y extrajo de ella un cargador que estaba lleno. En ese momento, se produjo un disparo accidental con el arma, hiriendo mortalmente a la víctima.

Coleman fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero no pudieron salvarle la vida. Fuentes policiales revelaron que la madre del sospechoso es agente del NYPD y presta servicio en el 5to Precinto, el cual abarca las zonas de Chinatown, Little Italy y Bowery en el Bajo Manhattan.

El abogado del joven, Kenneth Montgomery, hizo referencia al trabajo de la madre de su cliente en NYPD al solicitar una fianza más baja durante la audiencia de lectura de cargos, en la cual la fiscalía había solicitado una fianza $250,000 dólares, informó The New York Times. El defensor ​​también argumentó que el acusado no contaba con antecedentes penales.

El juez, tras señalar que “no hubo ningún acto intencional en este caso”, fijó finalmente la fianza en $60,000 dólares en efectivo ó $125,000 mediante garantía. La familia del adolescente pagó la fianza el jueves. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Julani Bannister (21) declaró anteriormente que deseaba saber más sobre lo que le sucedió a su hermano. “Si tienes el dedo en el gatillo, eso no es un accidente”, afirmó.

Codwell Coleman, padre de la víctima, comentó desconsolado al New York Post que su hijo era un “gran atleta” que se esforzaba al máximo para obtener calificaciones sobresalientes. “Él amaba la vida. Era un joven educado, buen estudiante y un gran atleta… Se esforzó mucho. Ha recorrido un largo camino. Estoy orgulloso de él”. Ayer su realizó una vigilia en su memoria, día en el que habría cumplido 17 años, reseñó CBS News.

Menores acusados de disparar y/o portar armas

A principios de marzo un menor fue arrestado tras la muerte de otro niño en un tiroteo ocurrido en Lakewood Township, Nueva Jersey. También este mes una secundaria del Lower East Side de Manhattan entró en confinamiento cuando agentes de Seguridad Escolar de NYPD arrestaron a un alumno de 16 años que fue a clases portando un arma de fuego cargada.

En octubre un niño de 13 años fue acusado de balear fatalmente a otro de 11 en un hogar en Newburgh, Nueva York. En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en una vivienda en Queens (NYC). También ese mes una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En abril de 2025 la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.