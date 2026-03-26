Tiroteo mortal en restaurante en Queens, Nueva York: difunden video en procura de dos sospechosos

Con un nuevo video, la Policía de Nueva York pide la ayuda del público para ubicar a los dos sospechosos de matar a Demitri McKay (29) a balazos la madrugada del martes en un restaurante en Queens.

Las imágenes muestran a los dos sospechosos entrando con paso tranquilo en el bar, que se encontraba casi vacío, ambos con el rostro cubierto. Uno de ellos, que llevaba una sudadera rosada, parece sacar su arma de la parte trasera de los pantalones, y ambos se dirigen directamente hacia el fondo del local. No está claro si McKay era el objetivo del crimen, cuyo motivo se desconoce.

McKay recibió un disparo en el brazo izquierdo dentro del local “Hangar 11”, situado en Metropolitan Ave., cerca de Lefferts Blvd., en Kew Gardens, alrededor de la 1:30 a.m. del martes, según las autoridades. La bala entró y salió de su brazo, terminando por impactar en su corazón. Los paramédicos trasladaron de urgencia a McKay al Hospital Jamaica, donde falleció poco tiempo después. La víctima residía en Queens Village.

Connor Khavason, barbero quien trabaja a la vuelta de la esquina, comentó a a ABC News que, por lo general, el bar atrae a una clientela amigable. “Vienen muchos estudiantes universitarios que están terminando sus estudios en St. John’s, y también acuden los vecinos de la zona. Es un ambiente muy divertido; se respira una buena vibra. El barrio es muy tranquilo y tiene un carácter muy familiar. Por eso, es muy inusual escuchar que ocurra algo así por aquí“.

Apenas horas antes, al final de la tarde del lunes, un adolescente de 16 años también había sido fatalmente baleado dentro de un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn. Horas después, el martes, dos mujeres adolescentes fueron heridas en un tiroteo afuera de un restaurante McDonald’s en Coney Island.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC). También este mes una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.