Trump dice que hubo cambio de régimen en Irán y promete anuncio clave mañana

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la operación militar “Furia Épica” habría provocado un “cambio de régimen” en Irán, al tiempo que la Casa Blanca confirmó que este miércoles ofrecerá una “importante actualización” sobre la guerra.

Desde el Despacho Oval, Trump sostuvo que el resultado del conflicto superó incluso los objetivos iniciales de la ofensiva, centrados —según dijo— en impedir el desarrollo de capacidades nucleares en Irán.

“Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen”, afirmó, sin precisar a qué estructuras se refería.

Trump aseguró que el nuevo escenario político en Irán estaría marcado por la llegada de líderes “mucho más razonables y menos radicalizados”, lo que, en su visión, reduciría los riesgos vinculados al programa nuclear del país.

El presidente también dio por alcanzada la meta principal de la operación y estimó que en un plazo de dos o tres semanas podría iniciarse la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

Estrecho de Ormuz

En paralelo, planteó que la seguridad del estrecho de Ormuz debería recaer en otros países, mencionando a China y Francia, al considerar que Estados Unidos ya no debería asumir ese rol estratégico.

No obstante, sus declaraciones incluyeron matices sobre el final del conflicto, al afirmar tanto que las capacidades militares iraníes han sido desmanteladas como que aún sería necesario “eliminar absolutamente todo lo que tienen” antes de una retirada total.

Sobre una eventual negociación con Teherán, Trump señaló que un acuerdo perdería relevancia si sus objetivos militares se completan antes de cualquier entendimiento diplomático.

La Casa Blanca confirmó que el mandatario difundirá una actualización oficial sobre la guerra este miércoles a las 9:00 de la noche, a través de los canales institucionales, según informó la vocera Karoline Leavitt.

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