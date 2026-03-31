Un plan para estar mejor preparados para pandemias en vecindarios de Queens

Este mes se conmemoraron seis años desde quela pandemia del COVID-19 estalló oficialmente en la Gran Manzana, donde las comunidades latinas y negras de Jackson Heights, East Elmhurst y Corona se convirtieron en epicentro de la tragedia, con cientos de muertes y miles de contagios.

Y de cara a que los servicios de atención médica comunitarios funcionen mejor, la líder política de esa parte de la ciudad, la asambleísta Jessica González-Rojas, presentó un plan que busca reconstruir la infraestructura de servicios de salud para evitar que otra devastación ante otra eventual crisis.

La política de origen latino, quien busca saltar al Senado estatal por el Distrito 13, tras las elecciones de este 2026, presentó una propuesta con la que pretende que se creen nuevas clínicas de atención primaria e infraestructura de salud pública en East Elmhurst, Corona y Jackson Heights.

“El COVID-19 expuso profundas inequidades en nuestro sistema de salud, y en ningún lugar fue esto más visible que en East Elmhurst, Corona y Jackson Heights”, declaró la legisladora, tras agregar que en la cámara alta de necesita un liderazgo más efectivo que ayude a preparar a los vecindarios de cara a eventuales situaciones difíciles.

“Nuestros vecinos demostraron una resiliencia extraordinaria durante los días más oscuros de la pandemia; sin embargo, la resiliencia no debería tener que sustituir a los recursos”, agregó la política. “Necesitamos una inversión real en la atención médica de los vecindarios para que las familias puedan acceder a la atención que necesitan cerca de sus hogares”.

La candidata al Senado estatal, donde busca desbancar a la actual senadora Jessica Ramos, destacó que los vecindarios de Queens estuvieron entre los más afectados de todo Estados Unidos durante los primeros meses de la pandemia ya que “los hospitales se vieron desbordados, las familias perdieron a sus seres queridos y los trabajadores esenciales enfrentaron riesgos extraordinarios”, lo que dejó ver enormes disparidades en la atención médica.

En 2020 2l COVID devastó comunidades de East Elmhurst, Corona y Jackson Heights. Foto Edwin Martínez

Por ello, la asambleísta recalcó que “las lecciones de la pandemia siguen siendo claras” por lo que instó no solo al estado sino también a la Ciudad que inviertan en sistemas de atención médica de base comunitaria, que puedan proporcionar servicios de atención preventiva, tratamiento oportuno y una respuesta rápida durante las emergencias de salud pública.

“Mientras honramos las vidas que perdimos y los sacrificios realizados por los trabajadores de primera línea, también debemos comprometernos a construir un futuro más fuerte y saludable. Y eso significa invertir en prevención, ampliar el acceso a la atención y asegurarnos de que nuestras comunidades nunca más se queden atrás durante una crisis”, agregó González-Rojas.

El plan de la líder de Queens, que favorecería mayormente a las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes, promueve la construcción de una nueva clínica de atención primaria en East Elmhurst, al igual que ampliar los servicios de salud comunitaria en Corona y Jackson Heights.

Para ello, propone ampliar los centros de salud existentes y asociarse con organizaciones comunitarias de confianza para llevar servicios adicionales de atención primaria, salud mental y prevención directamente a los vecindarios.

Fortalecer la preparación ante emergencias de salud pública con inversiones en infraestructura de salud local para garantizar que los hospitales, las clínicas y los proveedores comunitarios estén mejor coordinados y preparados para futuras emergencias de salud pública, es otro de los componente del plan junto a la implementación de medidas para fortalecer la fuerza laboral que mantiene operativo el sistema de salud, desde el personal hospitalario hasta los trabajadores de salud comunitaria.

“El COVID-19 tuvo un impacto devastador en las comunidades negras y latinas de Queens, donde muchos residentes son trabajadores esenciales, inmigrantes y familias que viven en hogares multigeneracionales. Y estas inequidades estructurales hicieron que barrios como Corona, Jackson Heights y East Elmhurst fueran particularmente vulnerables”, afirmó la Oficina de la legisladora, quien dijo que González-Rojas pondrá su propuesta como prioridad.

“La salud pública se trata de dignidad, equidad y de asegurar que cada familia, sin importar su código postal, tenga acceso a la atención que merece”, concluyó la asambleísta. “Juntos, podemos construir un futuro más saludable para Queens. Un futuro en el que nuestras comunidades sean más fuertes, estén mejor preparadas y nunca más se vean obligadas a enfrentar una crisis en solitario”.