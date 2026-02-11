Jessica González-Rojas recibe importante respaldo en lucha para llegar al Senado estatal

Faltan varios meses para que los neoyorquinossalgan a elegir en las urnas a los legisladores estatales que liderarán la agenda legislativa que se moverá en Albany a partir del próximo año.

Y en una de las contiendas que más atención ha captado, la actual asambleísta Jessica González-Rojas, quien aspira a convertirse en senadora estatal por el Distrito 13 de Queens, recibió el apoyo del sindicato 1199SEIU United Healthcare Workers East.

La actual asambleísta de Jackson Heights, East Elmhurst y Corona, quien busca desbancar a la actual senadora Jessica Ramos, criticada fuertemente por haber apoyado en las elecciones a la Alcaldía al exgobernador Andrew Cuomo, se mostró optimista con el nuevo respaldo.

La esperanza es que puede traducirse en votos, ya que 1199SEIU es el sindicato más grande de Nueva York y una de las voces más influyentes de las familias trabajadoras en el Estado.

A pesar del trabajo fuerte que su contendora ha realizado a favor de las comunidades vulnerables de su distrito, González-Rojas insiste en que urge promover un cambio real para las comunidades de Queens desde el Senado y ha ido conquistando nuevos apoyos en su aspiración.

“Como hija de trabajadores esenciales y defensora de la justicia en salud durante toda mi vida, me siento profundamente honrada de recibir el respaldo de la unión sindical 1199SEIU. Los trabajadores de la salud saben mejor que nadie lo que nuestras comunidades necesitan, y saben que, seis años después de que el COVID-19 devastara a East Elmhurst, el hecho de que nuestra comunidad aún no cuente con una clínica de atención primaria es inaceptable”, dijo la aspirante al Senado. “Merecemos un liderazgo que cumpla sus promesas, no excusas”.

González-Rojas, quien desde la Asamblea ha impulsado proyectos como la ampliación del acceso a la atención médica primaria, la protección de los trabajadores de primera línea, la inversión en clínicas comunitarias y políticas de la salud pública asegura que “el liderazgo ineficaz” de la actual senadora Ramos requiere que haya una nueva legisladora en su curul.

Dell Smitherman, director de Política y Campañas del Estado de Nueva York para la unión sindical 1199SEIU, que representa a 200,000 trabajadores de la salud en la ciudad de Nueva York, 300,000 miembros en el estado y 450,000 cuidadores a lo largo de la Costa Este, dejó ver la confianza que esa agremiación tiene en la aspirante a senadora.

“La 1199SEIU se enorgullece de respaldar a Jessica González-Rojas para el Senado del Estado de Nueva York. Jessica siempre ha apoyado a los trabajadores de la salud y a las comunidades a las que servimos”, dijo el vocero.

“Ella entiende que el acceso a una atención médica de calidad y asequible no es un privilegio, sino un derecho. Y en un momento en que East Elmhurst, Corona y tantos barrios de Queens todavía esperan las inversiones que se les prometieron después de la pandemia, necesitamos un liderazgo que luche, cumpla y colabore con los trabajadores de primera línea”, dijo Smitherman. “Jessica González-Rojas es esa líder”.

Las elecciones primarias por las curules legislativas de Nueva York serán el 23 de junio y mientras sigue la lucha por el Distrito 13, junto al respaldo del sindicato 1199SEIU, Jessica González cuenta con el apoyo también del Partido de las Familias Trabajadoras y las congresistas Nydia Velásquez y Alexandria Ocasio.