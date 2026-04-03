Concejo de NYC desarma propuesta del alcalde Mamdani de subir impuestos a los ricos

En los primeros compases del “baile presupuestario” entre el alcalde Zohran Mamdani y el Concejo Municipal ya se evidencian grandes diferencias de ritmo. El mandatario insiste en aumentar los impuestos a los sectores más acaudalados, para cubrir el déficit de $6 mil millones que enfrentan las finanzas de la Gran Manzana, una estrategia que algunos han comparado, de forma metafórica con la lógica redistributiva de Robin Hood, una opción que claramente ni la mayoría demócrata de la cámara, ni la gobernadora, considera necesario.

La discusión de cómo gastar e invertir un presupuesto de $122 mil millones en la ciudad de Nueva York para el año fiscal 2026-2027 entró en su tradicional fase de conflicto entre los legisladores locales y el alcalde.

Esta vez, en el primer proyecto de gastos e inversiones presentado por el alcalde, la controversial idea de aumentar los impuestos a los propietarios de viviendas, para abordar el déficit presupuestario recibió un rotundo “no”, luego del análisis de la comisión presupuestaria de la cámara.

La líder del Concejo, Julie Menin en un comunicado precisó: “No podemos, en buena conciencia, financiar las necesidades de la Ciudad a costa de los propietarios de viviendas o de los inquilinos, ni recurriendo a las reservas de emergencia, ni recortando programas esenciales. Nuestra respuesta ofrece una alternativa clara a la adopción de esas medidas, devuelve a la Ciudad a una posición de estabilidad e invierte directamente en los neoyorquinos”.

De inmediato, el mandatario municipal reaccionó señalando que sin dudas las ideas presupuestarias del Concejo, no serán en lo absoluto eficientes.

Sin embargo, Menin asegura que en sus observaciones técnicas presentan un plan integral que cubre un déficit presupuestario estimado en $6 mil millones.

La legisladora informó que se ofrecen docenas de opciones para reducir el agujero fiscal, como por ejemplo, estimaciones de costos e ingresos, eficiencias y reformas, así como medidas adicionales de recaudación. Todo ello sin recortar servicios, ni personal.

Mamdani: “No es verdad”

A juicio de Mamdani, la propuesta preliminar de la presidenta del Concejo resultaría en un recorte de miles de millones de dólares en el dinero que necesitan varias agencias para funcionar, lo cual obligaría a la Ciudad a sacrificar servicios.

“Contabilizar por duplicado ahorros previamente identificados, sobreestimar los ingresos y exagerar los ahorros en el servicio de la deuda, no contribuye en absoluto a cerrar el déficit”, debatió.

El mandatario municipal quien ha tenido como piedra angular de su gestión, el aumento de los impuestos a los más ricos y su visión de reparar el supuesto desequilibrio existente entre los recursos fiscales que genera la Ciudad al Estado de Nueva York, consideró de forma categórica que “cualquier propuesta que pretenda que podemos cerrar el déficit fiscal, sin generar nuevos ingresos, resulta irrealista”.

Las prioridades de la Cámara

El Concejo destacó tres prioridades iniciales para las negociaciones de los próximos meses, considerando además como imprudente la propuesta del alcalde de echar manos a las reservas plurianuales de la Ciudad por un valor de $1.2 mil millones.

Se destaca la expansión del programa de ahorro universitario NYC Kids RISE, con el fin de aumentar significativamente la asignación de fondos de inversión disponibles para los niños de 5 años.

De igual forma, se considera como intocable una financiación adicional que proporcionaría una inversión inicial de hasta $1,000 para cada estudiante de jardín de infancia de las escuelas públicas y de hasta $3,000 para los niños con mayores necesidades.

Otra prioridad del Concejo es la inversión en la educación superior y en las escuelas de oficios postsecundarias, como una de las mejores formas de abordar la desigualdad de ingresos, pues los datos demuestran que los graduados universitarios, en promedio, ganan más del doble del salario de aquellos que concluyen su educación tras finalizar la escuela secundaria.

La otra propuesta es ampliar el programa Fair Fares para que el Subway y que los autobuses sean totalmente gratuitos para los hogares que se encuentren por debajo del 150% de la línea federal de pobreza, de modo que los neoyorquinos de menores ingresos, puedan acceder al transporte público sin sufrir presiones económicas.

El otro innegociable para los líderes del Concejo, es lograr un aumento salarial a los paraprofesionales, una cuestión que ha recibido el respaldo de una super mayoría demócrata legislativa.

Fuego cruzado

En medio de este debate, Jasmine Gripper, directora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, parte de la base partidista de Mamdani, se alineó con la idea de que a toda costa se deben cargar más impuestos a los ricos, para apoyar a las familias trabajadoras que luchan contra una crisis histórica de asequibilidad.

“La presidenta Menin se está alineando con los multimillonarios, mientras incumple su compromiso con las familias trabajadoras. Es hora de pedir a los ultrarricos que paguen la parte que les corresponde”, señaló.

Por su parte, el concejal republicano Frank Morano ironizó advirtiendo que “el plan del Concejo demuestra que sabemos sumar. Lo que propone el alcalde no se basa en la realidad. Quiere subir impuestos por razones ideológicas, no estrictamente financieras. Quiere subirlos pase lo que pase”.

Medidas de ahorro del Concejo:

$1,5 mil millones en ahorros para refinanciar la deuda de pensiones.

en ahorros para refinanciar la deuda de pensiones. $1,000 en dos años por reducir créditos fiscales a empresarios de altos ingresos.

en dos años por reducir créditos fiscales a empresarios de altos ingresos. $860 millones de ahorros ajustando la nómina según las vacantes reales en las agencias municipales.

de ahorros ajustando la nómina según las vacantes reales en las agencias municipales. $775 millones adicionales en ayuda estatal escolar para 2027.

adicionales en ayuda estatal escolar para 2027. $1 millón se podría obtener anualmente aumentando las tarifas de las marinas

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