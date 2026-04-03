Los Yankees castigan con un 8-2 el descontrol del pitcheo de Miami en el Bronx

La visita de los Marlins de Miami al Yankee Stadium concluyó este viernes con una derrota de 8-2 ante los New York Yankees, en un encuentro marcado por las dificultades de los lanzadores visitantes para encontrar la zona de strike.

El conjunto de Florida, que llegaba en una dinámica positiva desde el montículo, vio cortada su racha debido a un exceso de concesiones que el equipo neoyorquino supo capitalizar con eficiencia. El pitcheo de los Marlins otorgó un total de 11 bases por bolas a lo largo de la noche, una cifra que permitió a Nueva York generar tráfico constante en las almohadillas y fabricar carreras sin necesidad de una producción masiva de imparables.

El enfoque de la jornada recayó sobre el joven abridor dominicano Eury Pérez, quien mostró problemas evidentes de comando desde el inicio del partido. En apenas cuatro entradas de labor, el derecho concedió seis boletos, una estadística inusualmente alta que terminó pasando factura a pesar de sus esfuerzos por limitar el daño en situaciones críticas.

El relevo de Miami tampoco logró corregir el rumbo del encuentro, sumándose al desbalance general que contrastó drásticamente con la actuación del cuerpo de lanzadores de los Yankees, quienes se mostraron agresivos y precisos, sin regalar transferencias a una ofensiva de los Marlins que apenas pudo conectar cuatro hits en todo el juego.

En el plano ofensivo, el capitán de los Yankees, Aaron Judge, se consolidó como la figura indiscutible del partido al remolcar tres carreras. Judge marcó el ritmo del encuentro desde temprano con un cuadrangular que castigó el descontrol de los lanzadores rivales, demostrando oportunismo en los momentos clave de la alineación local.

Para los Marlins, este resultado deja una conclusión clara sobre la necesidad de recuperar la consistencia en el comando de sus lanzamientos para mantenerse competitivos en la temporada.

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