Tekashi 6ix9ine muestra un Bob Esponja que le firmó Nicolás Maduro en prisión

El cantante Tekashi 6ix9ine fue liberado este viernes, 3 de abril, de la prisión federal de Brooklyn (Nueva York) y se volvió rápidamente tendencia, tras mostrar un Bob Esponja de peluche que fue firmado por Nicolás Maduro, quien aún se encuentra detenido en este centro de privación de libertad.

Después de permanecer durante tres meses en la cárcel, a través de las redes sociales se compartieron imágenes del rapero estadounidense retomando su libertad con pocas pertenencias entre sus manos y curiosamente, una de ellas fue el muñeco de la famosa caricatura, siendo eso lo primero que le mostró al amigo que fue a buscarlo para trasladarlo a su casa en Florida, con una muestra evidente de emoción.

Esto lo hizo manifestando que cumplió uno de sus objetivos, el cual era justamente conocer al ex mandatario de Venezuela, quien en este día está cumpliendo exactamente tres meses privado de libertad, tras su captura en un operativo del FBI en la ciudad de Caracas el pasado 3 de enero.

Esas imágenes, dejan claro que Maduro puede tener contacto con otros presos de la cárcel federal de Brooklyn y que estas dos figuras públicas compartieron en este centro. Nicolás, está detenido tras enfrentar cargos por conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico. Su sentencia todavía no se ha establecido y el ex dirigente se declara no culpable ante el juez.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine estaba preso?

Esta no era la primera vez que 6ix9ine se encontraba tras las rejas, de hecho, fue condenado a tres meses de cárcel en diciembre, luego de incumplir las condiciones establecidas en su documento de libertad condicional, tras su caso de 2019, donde fue encarcelado tras ser vinculado con la banda delictiva “Nine Trey Gansta Bloods” y posteriormente vio reducida su sentencia bajo ciertas directrices.

El rapero fue nuevamente capturado a finales del año pasado por posesión de sustancias ilícitas (cocaína y éxtasis), además de ser involucrado en algunas riñas, violando lo establecido en su caso, pero ya cumplió su más reciente condena.

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