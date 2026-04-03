Shiloh Jolie, hija de Angelina Jolie, debuta en un video musical de K-Pop

Shiloh Jolie, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, debutó como actriz en el videoclip de “What’s a Girl to Do?”, de Dayoung, integrante del grupo Cosmic Girls.

La joven de 19 años aparece en el adelanto del nuevo video musical de Dayoung, el cual se estrenará el próximo 7 de abril en todas las plataformas digitales.

Esta es la primera aparición de la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt en un proyecto musical. En el video se puede observar a la joven luciendo un look con una estética característica de la década de los 2000. De hecho, Shiloh sorprendió por el notable parecido con su madre.

“Desde los labios brillantes y las trenzas peinadas hacia atrás hasta su top negro de encaje, Jolie-Pitt lució un estilo que recuerda a la época de Lara Croft de Jolie”, dijo la revista InStyle.

La primogénita de Angelina Jolie aparece solo un par de segundos en el adelanto, pero su participación alimentó las expectativas de los fans, tanto del K-Pop como de la familia Jolie.

Shiloh se ha dedicado a formarse en la danza y como coreógrafa profesional en el reconocido Millennium Dance Complex en Los Ángeles.

Recientemente se presentó como “Shi Jolie” durante el lanzamiento de la colección cápsula de la diseñadora Isabel Marant en colaboración con Net-A-Porter.

¿Quién es Shiloh Jolie?

Shiloh Jolie es la primera hija biológica del matrimonio de Angelina Jolie con Brad Pitt. Sin embargo, es la tercera de los hermanos de ese matrimonio, ya que la pareja de actores primero adoptó a Maddox y Zahara. Luego llegaron Pax, y más tarde los gemelos Knox y Vivienne.

La joven de 19 ha tratado de mantenerse alejada del foco mediático, a pesar de que sus padres son dos de las figuras más mediáticas de Hollywood. Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron un polémico divorcio en 2016 en medio de acusaciones de la actriz de abuso físico y verbal por parte del actor. En la demanda de divorcio se menciona un incidente violento del actor en contra de Jolie en un vuelo privado desde Francia hasta Los Ángeles.

Tras el divorcio, los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron una distante relación con su padre, al punto que algunos de ellos incluso han preferido usar solo el apellido materno públicamente.

Shiloh fue la única que solicitó legalmente cambiar su apellido y dejar de llamarse Shiloh Pitt Jolie para llamarse Shiloh Jolie.

Maddox solo usó el apellido de su madre en los créditos de la película “Couture”, protagonizada por Angelina y en la que el joven trabajó como asistente de producción. Sus otros hijos han omitido el apellido de su padre. Su hija Vivienne omitió el apellido de su padre de sus créditos del musical de Broadway ‘The Outsiders’, el cual ayudó a producir junto a su madre. Lo mismo ocurrió con Zahara, quien solo usó el apellido de su madre al presentarse como integrante de la hermandad Alpha Kappa Mu Pi en el Spellman College en 2023.

Sigue leyendo:

· Vivienne, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quita el apellido de su padre

· Brad Pitt está “molesto” porque su hija Shiloh se quitó su apellido

· Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, se niega a usar el apellido de su padre