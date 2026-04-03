Starbucks regresa al festival Coachella con el Unicorn Frappuccino y más delicias exclusivas

Starbucks se consolida como el patrocinador oficial de café, té y bebidas refrescantes del festival de Coachella 2026. Para celebrar esta alianza, la cadena ha anunciado el esperado regreso de la icónica bebida Unicorn Frappuccino, que liderará un menú exclusivo junto a favoritos como el Starbucks Cold Brew, el Iced Matcha Latte y el Strawberry Açaí Refresher.

Estas opciones estarán disponibles por tiempo limitado exclusivamente dentro del recinto del festival. La cafetería servirá este menú especial durante los dos fines de semana del evento: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.

Un ícono cultural en el desierto

A comienzos de este año, el Unicorn Frappuccino reapareció en el panorama cultural, consolidándose como un ícono con personalidad propia. Esta bebida captura la esencia del festival a través de su toque de color y una energía desenfadada.

Con sus “vibrantes tonos” e “inesperados giros de sabor”, se alinea perfectamente con la creatividad e individualidad que se celebran en Coachella, convirtiéndose en el accesorio imprescindible para los asistentes que buscan una experiencia sensorial inolvidable.

“Starbucks ofrece un espacio donde la gente puede relajarse, conectar y disfrutar de un excelente café mientras forma parte de la música que une a todos”, afirmó Erin Silvoy, vicepresidenta sénior de marketing global de la marca.

Starbucks House: un refugio para las ‘Sirenas del Desierto’

Para elevar la experiencia, un grupo selecto de asistentes podrá acceder al evento “Desert Sirens” en la Starbucks House, un espacio diseñado como un oasis privado dentro del bullicio del festival. Este refugio contará con comodidades premium, incluyendo:

Una cocina totalmente equipada con café en grano y cremas Starbucks para preparar al gusto.

para preparar al gusto. Bebidas Ready-to-Drink (listas para consumir).

(listas para consumir). Ropa personalizada y artículos esenciales de viaje.

y artículos esenciales de viaje. Refrigerios seleccionados para mantener la energía durante el evento.

El vínculo entre el café y la música

La afinidad de Starbucks con la industria musical es un vínculo que se ha fortalecido desde su fundación, convirtiéndose en un pilar fundamental de la cultura de las cafeterías. Desde los históricos CDs físicos y los programas de descubrimiento de artistas, hasta las colaboraciones con músicos consagrados, la marca ha marcado la experiencia tanto de clientes como de baristas.

En este 2026, el legado de Starbucks Music continúa evolucionando a través de listas de reproducción seleccionadas, sesiones de DJs invitados y experiencias únicas que rinden homenaje al arte.

“La música siempre ha sido un poderoso elemento de unión en Starbucks, y Coachella reúne a las personas a través de la música, la creatividad y la autoexpresión”, reiteró Silvoy. Con esta participación, la marca renueva su compromiso de apoyar a los artistas y fomentar la conexión comunitaria a través de la experiencia compartida del arte sonoro.

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