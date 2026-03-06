Starbucks reinventa su chai latte: dulzura ajustable y una nueva experiencia de sabor

Starbucks reinventó el chai latte esta primavera con la mira puesta en satisfacer al consumidor que busca salud y personalización. Desde el 3 de marzo, los clientes tienen más opciones para personalizar su chai latte.

La historia del chai en la sirena verde ha ido evolucionando con la personalidad de Starbucks desde sus inicios. Esta historia se puede definir en tres tiempos o etapas.

Starbucks inició en 1971 vendiendo especias y té a granel, antes de ser la barra de espresso que conocemos. En 1998 se lanza una prueba piloto en Los Ángeles inspirada en el masala chai de la India, destaca Starbucks en un comunicado. El éxito fue tal que Los Angeles Times sentenció: “Chai It, te gustó”.

Y es en 1999 cuando se convierte en residente permanente del menú, dando paso a iconos como el “Dirty Chai” (con espresso) y versiones estacionales de calabaza o jengibre.

Es así como esa mezcla cremosa de especias y té que ha cautivado paladares alrededor del mundo desde finales de los 90, ahora entra en una nueva era, como lo dice Bernadette Apostol (I+D de Starbucks), con reglas para ofrecer variedad a los clientes.

Base de miel: la nueva receta incorpora un toque natural de miel, elevando el perfil de calidad.

miel: la nueva receta incorpora un toque natural de miel, elevando el perfil de calidad. Separación de componentes: por primera vez, el dulzor se separa del concentrado de especias. Esto permite que el cliente ajuste el nivel de azúcar (usando jarabe clásico o saborizados como vainilla) o incluso lo pida totalmente sin azúcar .

por primera vez, el dulzor se separa del concentrado de especias. Esto permite que el cliente ajuste el nivel de azúcar (usando jarabe clásico o saborizados como vainilla) o incluso lo pida . El protagonismo de ingredientes como el cardamomo, la canela y el jengibre de alta calidad ahora brillan con luz propia sin quedar enmascarados por el exceso de dulce.

Una comunidad decepcionada: “Mi refugio por años ha cambiado”

Para acompañar este relanzamiento, Starbucks lanza el Iced Lavender Cream Chai. Una bebida estéticamente impactante que combina el chai premium con una espuma fría de crema de lavanda de color morado. Es el equilibrio perfecto entre la calidez de las especias y la frescura floral de la temporada.

El chai latte es una de las bebidas icónicas de la marca; tiene fanáticos que están acostumbrados a su sabor equilibrado y que, actualmente, se encuentran en proceso de asimilar los cambios en la receta.

Usuarios de Reddit manifestaron su decepción con estas recientes modificaciones:

“Quizás la mayoría ya se enteraron, ¡pero Starbucks cambió su chai! ¡Y esa ha sido mi bebida favorita, mi refugio, por años! Ya sé que Starbucks tiene sus propios dramas, pero a nivel personal, me decepcionó mucho este cambio. Me da curiosidad si alguien más se siente igual o algo parecido”.

Mientras que otro usuario comentó:

“Sí. Mis baristas me consiguieron un poco del concentrado viejo, así que creo que estaré bien por unas semanas, pero no sé qué haré después de eso. La verdad es que me está costando un montón sin el resto de la rutina diaria que tenía con mi chai. No puedo creer que hayan hecho esto”.

Finalmente, otro fanático del chai latte sentenció de forma contundente:

“¡Sí! Y probé el nuevo, y es horrible. ¿Por qué cambiar algo de lo que nadie se quejaba?”.

