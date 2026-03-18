La “Magia del café” de Starbucks: un viaje cinematográfico

“La magia del café” es el nuevo anuncio de Starbucks desarrollado con notas cinematográficas que combina la maestría y la conexión humana que caracteriza a la marca. Se trata de una pieza que destaca el arte detrás de cada taza, mostrando el compromiso de Starbucks con la calidad, de la mano de David Gelb, conocido por su aclamada serie Chef’s Table.

El anuncio revela el cuidado meticuloso puesto en la recolección y preparación del café. Desde las cerezas de café hasta la experiencia final en la taza, se enfatiza la experiencia artesanal involucrada. “Está diseñado para mostrar el arte, la precisión y la pasión que hay detrás del café de Starbucks y la magia que ocurre mucho antes del primer sorbo”, indica un comunicado de la marca.

La vicepresidenta sénior de Marketing Global y Desarrollo de Canales de Starbucks, Erin Silvoy, dijo: “El café es la esencia de la experiencia Starbucks, y esta obra celebra el recorrido global, el cuidado y la dedicación que hay detrás de cada taza. Gracias a la colaboración con David Gelb, pudimos crear una pieza que refleja su estilo narrativo característico, a la vez que resalta nuestro compromiso constante con la calidad y la creación de momentos de conexión significativos”.

El arte detrás del grano: la visión de David Gelb

Gelb colabora con la gigante del café en una pieza que aporta su estilo narrativo distintivo, trasladando al espectador a través de los procesos de cultivo y preparación del café, en el que destaca la universalidad del café como un ritual que une a personas de diversas culturas, expresando la reverencia hacia la elaboración del espresso como una forma de continuar una tradición rica y significativa.

“El café es quizás el ritual humano más universal que existe: ha conectado a personas de diferentes culturas y siglos como pocas cosas logran. Cuando Starbucks se puso en contacto conmigo y con mi productora, Susanne Preissler, sabíamos que no queríamos hacer un anuncio. Queríamos rendir homenaje. Desde el café turco de arena hasta la preparación con sifón y un espresso perfectamente extraído, cada cultura tiene su propia relación sagrada con esta bebida. Lo que hace el barista cada día es continuar esa tradición, con cuidado, con precisión, con una especie de magia silenciosa”, dijo David Gelb.

Contribución musical para mejorar la experiencia

La música ‘Tokyo Rain‘ de Loaded Honey desempeña una función esencial en la creación de la atmósfera del anuncio, acentuando la narrativa sensorial y moderna que se presenta.

La campaña coincide con el lanzamiento del nuevo menú de primavera de Starbucks, subrayando la invitación a los clientes para que reconozcan el arte detrás de su café. La conexión entre el viaje del café y el primer sorbo se resalta como una experiencia mágica y significativa.

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