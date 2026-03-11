Starbucks Rewards 2026: todo sobre los cambios y nuevos niveles

Starbucks hizo una actualización de su programa de recompensas con nuevos beneficios para los miembros de Rewards, disponibles desde el 10 de marzo. El programa se divide ahora en tres categorías según tu consumo anual: Verde, Oro (500 estrellas) y Reserva (2,500 estrellas).

Además, estarán activos los lunes de mods gratis, uno de los atractivos de esta actualización que consiste en un cupón una vez al mes para personalizar tu bebida gratis (incluyendo la famosa espuma fría, leches vegetales o jarabes extra).

La gigante del café añade un nuevo nivel de 60 estrellas para obtener $2 USD de descuento en cualquier pedido, ideal para quienes no quieren esperar a acumular cientos de puntos, según el sitio oficial.

Estrellas que duran más

Para miembros Oro y Reserva, las estrellas nunca caducan mientras mantengan su nivel. Mientras que para el nivel Verde, caducan a los 6 meses, pero puedes “congelar” el vencimiento haciendo compras mensuales o recargas.

También aumentan las posibilidades de incrementar la cantidad de estrellas de acuerdo al nivel y cada dólar por consumo:

Acumulación acelerada

Dependiendo de tu nivel, ganarás más por cada dólar:

Verde : 1 estrella por $1.

: 1 estrella por $1. Oro : 1.2 estrellas por $1.

: 1.2 estrellas por $1. Reserva: 1.7 estrellas por $1.

Nuevos límites de valor

El canje de estrellas ahora tiene un tope monetario:

100 estrellas : Máximo $6 USD ( café o panadería ).

: Máximo $6 USD ( ). 200 estrellas: Máximo $10 USD (bebidas artesanales o desayunos calientes).

Starbucks dispuso que los niveles superiores tienen más tiempo para reclamar su regalo. El nivel Reserva cuenta con hasta 30 días para canjear su recompensa de cumpleaños. Además, al recargar tu tarjeta Starbucks con $30 o más, obtendrás estrellas adicionales de inmediato.

Nivel Miembro Verde

Este es el nivel de entrada, disponible para todos desde el primer café.

Acumulación base : Ganas 1 estrella por cada $1 gastado .

: Ganas . Recompensa de Cumpleaños : Recibes una bebida o alimento gratis en tu día especial.

: Recibes una en tu día especial. Vencimiento de estrellas: tus estrellas permanecen activas por 6 meses . (Puedes extender este plazo con actividad mensual calificada, como compras o recargas).

estrellas: tus estrellas permanecen activas por . (Puedes extender este plazo con actividad mensual calificada, como compras o recargas). Beneficios estándar: Acceso a “Lunes de Mods Gratis” (una vez al mes), juegos exclusivos y estrellas dobles al usar tu vaso personal.

Nivel Miembro de Oro

Se alcanza al acumular 500 estrellas en un año. Ideal para los amantes frecuentes del café.

Acumulación mejorada : Ganas 1.2 estrellas por cada $1 gastado (un 20% más rápido que el nivel Verde).

: Ganas (un 20% más rápido que el nivel Verde). Flexibilidad de cumpleaños: Tienes un margen de 7 días para canjear tu recompensa de cumpleaños.

cumpleaños: Tienes un margen de para canjear tu recompensa de cumpleaños. Estrellas perpetuas: Tus estrellas nunca caducan mientras mantengas el estatus Oro.

perpetuas: Tus estrellas mientras mantengas el estatus Oro. Días especiales: Disfrutas de 4 días adicionales de “Doble Estrella” al año, exclusivos para este nivel.

Nivel Miembro de Reserva

El estatus de élite, diseñado para los verdaderos entusiastas. Se alcanza con 2,500 estrellas en un año.

Máxima acumulación: Ganas 1.7 estrellas por cada $1 gastado (el ritmo más rápido de todo el programa).

acumulación: Ganas (el ritmo más rápido de todo el programa). Libertad total de cumpleaños: cuentas con 30 días para canjear tu recompensa de cumpleaños.

cumpleaños: cuentas con para canjear tu recompensa de cumpleaños. Estrellas perpetuas: Al igual que en Oro, tus estrellas nunca caducan mientras conserves este estatus.

perpetuas: Al igual que en Oro, tus estrellas mientras conserves este estatus. Más Días de Doble Estrella : Tienes 6 días adicionales de “Doble Estrella” al año.

: Tienes al año. Exclusividad física: Recibes una tarjeta de reserva personalizada y gratuita para conmemorar tu logro.

física: Recibes una y gratuita para conmemorar tu logro. Experiencias premium: Acceso directo a la tienda de merchandising exclusivo y a las Global Coffee Experiences.

