Zara Larsson dice haber perdido un contrato millonario por bromear sobre el aborto

La cantante Zara Larsson reveló que perdió un millonario contrato luego de que bromeó sobre el aborto durante un concierto. En una entrevista con The Guardian, la cantante aseguró que le retiraron un contrato de $3 millones de dólares.

“Perdí 3 millones de dólares; era el contrato publicitario más grande que me habían ofrecido en la vida. En realidad pensé: ‘¡Vale, perdedores!’”, dijo la estrella del pop, de 28 años.

El mes pasado, una fan publicó un video del show de Larsson y escribió en la descripción que se había sometido a un aborto tras asistir al espectáculo.

“No sabía que estaba embarazada, pero al menos mi bebé pudo escuchar ‘Midnight Sun’ antes de que lo abortara”, decía el pie de foto del vídeo de TikTok de marzo.

Larsson se topó con el video y respondió en tono de broma: “Yo arruiné la actuación y luego tú la arruinaste después de la actuación, ronroneo”.

La cantante fue criticada por tener una postura supuestamente insensible con un tema tan delicado.

Luego de la polémica generada, la artista publicó un video en su cuenta de TikTok en el que defendía la manera ligera en la que hablaba sobre el tema del aborto. Asimismo, aseguró que no pensaba convencer a nadie sobre la importancia del aborto como atención médica.

“No estoy aquí para discutir con quienes se oponen firmemente al aborto por cualquier motivo, porque nuestras visiones del mundo son fundamentalmente diferentes, al menos en este tema”, continuó. “No estoy aquí para convencerlos de que el aborto es atención médica”.

Zara Larsson cuestionó la perspectiva generalizada que se tiene sobre el aborto y cómo solo se valida el sufrimiento en torno a este tema.

“¿Por qué creen que el aborto solo está bien cuando es una decisión muy difícil, cuando es algo con lo que las mujeres tienen que lidiar, cuando es doloroso emocional o físicamente?. ¿Por qué eso lo hace moralmente superior a que alguien simplemente quiera abortar por cualquier motivo? ¿Por qué solo está moralmente bien cuando las mujeres tienen que sufrir?”, cuestionó.

A pesar de esta polémica, Zara Larsson está concentrada en cumplir con sus compromisos profesionales. La artista forma parte del cartel del festival Lollapalooza 2026 en el Grant Park de Chicago. Otros artistas que forman parte del line-up son: Olivia Dean, Lorde, Charli XCX, Tate McRae, Smashing Pumpkins, Jennie, The XX, Lil Uzi Vert, Sombr, Turnstile, Clipse, Yungblud, Geese, Leon Thomas, Wet Leg, Aespa, The Chainsmokers y Muna.

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