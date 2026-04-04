Exalcalde Bill de Blasio participó en cumbre de izquierda en Colombia vinculada a críticas a EE.UU.

El exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, viajó recientemente a Bogotá, Colombia, para participar en una conferencia internacional de corte progresista junto a delegados de distintos países y organizaciones políticas.

De acuerdo con The New York Post, el encuentro —denominado Nuestra América— reunió a unas 90 delegaciones de 20 países y tuvo como eje la defensa de la democracia y la paz en la región, además de cuestionar lo que los organizadores describieron como la Doctrina Monroe y las políticas de Estados Unidos en el continente.

La conferencia fue organizada por Progressive International, una red que promueve el fin del capitalismo a nivel global y que agrupa a distintas organizaciones y colectivos de izquierda.

Durante el evento, los participantes adoptaron la denominada Declaración de San Carlos, en la que rechazan lo que califican como una doctrina de dominación estadounidense en América Latina.

El medio también indicó que entre los asistentes se encontraba el grupo Code Pink, una organización estadounidense conocida por sus protestas contra políticas de intervención militar y que ha sido objeto de controversia en el debate político en Estados Unidos.

Según The New York Post, el grupo ha sido señalado por sectores del Departamento de Estado como parte de redes de influencia vinculadas a propaganda extranjera, acusaciones que la organización niega.

Code Pink sostiene en su sitio web que no recibe financiamiento de gobiernos extranjeros y que sus actividades se sostienen mediante donaciones de simpatizantes.

En el marco del viaje, la conferencia contó también con la participación de representantes políticos de distintos países y con reuniones con autoridades colombianas, incluido el presidente Gustavo Petro.

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