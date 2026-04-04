HBO revela material previo de la serie de “Harry Potter”

Los seguidores del universo creado por J.K. Rowling tendrán una ventana anticipada a la producción de la próxima serie de “Harry Potter” gracias al nuevo especial que HBO Max estrenará el 5 de abril. El adelanto llega meses antes del lanzamiento de la primera temporada, cuya llegada está prevista para Navidad. La plataforma quiere calmar la ansiedad acumulada y ofrecer un vistazo al proceso que está dando forma a la nueva versión televisiva.

El episodio lleva por nombre “Finding Harry: The Craft Behind the Magic” y podrá verse en Estados Unidos a las 3:00 p.m. ET dentro de HBO Max, mientras que su emisión a través del canal HBO ocurrirá esa misma noche a las 8:00 p.m. La narración estará a cargo de Nick Frost, quien acompaña al público durante un recorrido por el complejo trabajo que sostiene el ambicioso proyecto.

Un acceso íntimo al proceso creativo

El documental reúne a quienes han trabajado directamente en la construcción de esta nueva etapa del relato, desde artistas y diseñadores, hasta técnicos responsables de recrear Hogwarts desde cero. Allí explican cómo se realizó la búsqueda de los actores que asumirán los papeles de Harry, Ron y Hermione, una tarea que ocupó meses debido a la expectativa que existe sobre esta generación de intérpretes.

El equipo de producción también expone la elaboración del vestuario, el diseño de efectos especiales y la fabricación de los decorados que darán vida al castillo y a los espacios más emblemáticos de la saga.

El especial incluye breves intervenciones de John Lithgow, quien interpreta a Albus Dumbledore, además de Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paapa Essiedu en el rol de Severus Snape. Cada uno comparte sus primeras sensaciones ante el reto de incorporarse a un proyecto que tiene la mirada del mundo encima.

Un elenco renovado para una historia que regresa

HBO ya presentó a los actores que encabezarán la producción. Dominic McLaughlin será el encargado de dar vida a Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el papel de Ron Weasley.

Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid, mientras que Johnny Flynn asumirá el rol de Lucius Malfoy y Katherine Parkinson encarnará a Molly Weasley. Se sabe que se unirán otros nombres que completarán un reparto amplio y variado.

La pieza documental busca acercar al público al corazón del proyecto y establecer el tono de lo que viene, mientras comienza la cuenta regresiva para volver a Hogwarts bajo una mirada completamente renovada.

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