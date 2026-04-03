John Lithgow, actor de la serie “Harry Potter”, dice que las opiniones de J.K. Rowling fueron “tergiversadas”

John Lithgow, actor que interpretará al personaje de Albus Dumbledore en la serie “Harry Potter”, se pronunció con respecto a los polémicos comentarios en contra de la comunidad transgénero de la escritora J.K. Rowling, creadora del universo de Harry Potter.

El actor ofreció una entrevista a “The New Yorker Radio Hour” en donde aseguró que gran parte de las declaraciones de Rowling “se han tergiversado y distorsionado”.

Lithgow aseguró que, debido a la postura de la escritora, le habían recomendado no participar en la adaptación televisiva de la saga. “El trabajo tenía todo lo que buscaba, incluyendo seguridad laboral hasta mi vejez. No se pueden ignorar esas cuestiones. Todo el tema del supuesto prejuicio de Rowling surgió cuando ya todo estaba en marcha. Yo ya había aceptado. Me instaron a renunciar, y no estaba dispuesto a hacerlo”, dijo el actor en la entrevista.

El actor destacó que discrepa de la postura de Rowling, pero considera que mucho de lo que ha dicho ha sido “tergiversado y malinterpretado”.

“Los motivos para hacerlo eran mucho, muchísimo más fuertes que los motivos para protestar contra lo que Rowling ha hecho y dicho. Discrepo con gran parte de ello, creo que mucho ha sido tergiversado y malinterpretado, y ella ha redoblado sus esfuerzos en esa dirección, a costa de su propia seguridad”, dijo en la conversación.

A principios de este año, Lithgow fue cuestionado sobre las posturas antitrans de J. K. Rowling durante su paso por el Festival de Cine de Rotterdam. El actor aseguró que la historia de “Harry Potter” no tiene un mensaje de intolerancia y que, además, la escritora no está involucrada en la producción de la serie.

“Me tomo el tema muy en serio. Ha creado una obra increíble para los jóvenes que ha calado hondo en la sociedad. Trata sobre el bien contra el mal, la bondad contra la crueldad. Sus opiniones me resultan irónicas e inexplicables. Nunca la he conocido, ni está involucrada en esta producción. Pero quienes sí lo están son extraordinarios”, dijo. “En el canon de ‘Harry Potter’ no se ve ni rastro de sensibilidad transfóbica. Ella ha escrito una reflexión sobre la bondad y la aceptación. Y Dumbledore es un personaje maravilloso”, concluyó.

Otros actores sí han marcado una distancia con J.K. Rowling por sus comentarios transfóbicos, especialmente algunos actores del elenco original de la saga de películas de “Harry Potter”.

Esta distancia quedó en evidencia con Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, quien dejó claro que no está de acuerdo con la postura de la escritora, pero dijo que aún sentía aprecio por ella. Watson se refirió a su relación con Rowling en una entrevista. “Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión”, dijo Watson.

La escritora respondió a las palabras de la actriz asegurando que desconoce la vida lejos de la protección de la fama y la riqueza. “Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”, escribió Rowling en su cuenta en la red social X.

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