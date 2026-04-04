Karol G y Drake desatan rumores de una colaboración

Una simple historia en Instagram terminó generando un gran furor en las redes sociales y en el mundo de la música. Drake sorprendió al publicar una captura del video de “Si antes te hubiera conocido”, una de las canciones más comentadas de Karol G.

La imagen apareció acompañada por un gif relacionado con “200 copas”, lo que abrió la puerta a teorías de todo tipo entre los seguidores de ambos.

Esa elección tan puntual, una escena del videoclip y una señal directa a otro tema de la colombiana, fue suficiente para que la especulación tomara vuelo. Para muchos usuarios, no fue un simple halago, sino una pista que podría anticipar un trabajo conjunto.

Un gesto que recordó episodios previos

Ya en 2025, el canadiense había dejado un comentario en una publicación de la cantante, lo que en ese momento despertó curiosidad. Sin embargo, nunca se difundieron fotos, entrevistas ni registros que mostraran un encuentro entre ambos. No hay constancia de reuniones, sesiones de estudio ni anuncios oficiales, pero esto reciente reavivó las preguntas.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la interpretación. La artista no ha reaccionado públicamente a la historia, y el entorno de ninguno de los dos ha dado señales sobre un proyecto en marcha.

Un momento clave en la agenda de la colombiana

La ola de comentarios llega justo cuando Karol G atraviesa una fase especialmente intensa. Figura entre los nombres destacados del cartel de Coachella 2026 y encabeza una de las presentaciones más esperadas del festival. Su presencia en el evento la mantiene en el centro del mundo de la música, con una agenda cargada de conciertos y agenda internacional.

Esto alimentó aún más las teorías. Para una parte del público, la publicación del rapero podría insinuar algo más como una aparición inesperada durante el show de la cantante en el festival, una idea que se expandió rápidamente en redes sociales. Nada indica que vaya a ocurrir, pero la posibilidad ya se instaló en la expectativa.

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