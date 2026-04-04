Fechas de conciertos de Shakira en Nueva York y Nueva Jersey

Shakira continúa ampliando el recorrido de su tour mundial “Las mujeres ya no lloran world tour”, y esta vez el foco recae en la costa este de Estados Unidos. La artista anunció nuevas fechas para 2026, con una ruta que no sólo acompaña el ambiente festivo previo al Mundial de la FIFA, sino que también tendrá su presencia en territorios donde arrasa cada vez que se presenta.

El anuncio llegó y confirmó que la colombiana volverá a Estados Unidos tras una primera etapa realizada en 2025. Dentro del calendario actualizado, las paradas de Nueva York y Nueva Jersey destacan de inmediato por su peso cultural y por la respuesta histórica que la estrella suele tener en esa región.

Las nuevas fechas que ponen a vibrar Nueva Jersey y Nueva York

Los escenarios de ambos estados se convierten en puntos centrales de esta etapa. En Nueva Jersey, Shakira actuará el 14 de julio en Newark y regresará el 25 de julio para presentarse en Atlantic City. Ambas ciudades forman parte de los corredores artísticos más activos del país y suelen recibirla con estadios llenos.

Nueva York también tendrá una presencia importante dentro del tramo anunciado. La artista subirá al escenario el 20 de julio en Brooklyn y el 23 de julio en Belmont Park, dos espacios que habitualmente se llenan con rapidez cuando se trata de artistas de talla mundial.

Más allá del poder de convocatoria, estas fechas representan el corazón de la nueva tanda de conciertos, ya que la “Loba” no actuaba en la Gran Manzana desde su paso anterior por Estados Unidos.

La serie completa de fechas para el país incluye ciudades como Inglewood, Palm Desert, San José, Dallas, Atlanta, Miami, Baltimore y Boston, con una ruta que se extenderá del 13 de junio al 25 de julio.

Una gira que se expande mientras mantiene su fuerza global

El anuncio llega en un momento especialmente activo para Shakira, después de presentar el sencillo “Algo Tú” junto a su compatriota Beéle, y luego de protagonizar un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México que reunió a unas 400,000 personas. La gira, que inició en 2025, ya cuenta con más de 421 millones de dólares recaudados y 3,3 millones de boletos vendidos en 86 conciertos, cifras que le valieron un Récord Guinness como la gira más exitosa para un artista latino.

La preventa de las nuevas fechas en Estados Unidos comenzó el viernes 3 de abril, mientras que la venta general abrirá el 9 de abril. Todo esto ocurre mientras la artista también ultima detalles de su presentación masiva en Copacabana, programada para el 2 de mayo, y se prepara para una residencia en Madrid entre septiembre y octubre, donde sumó dos nuevas fechas, el 10 y el 11 de octubre, dentro del espacio Iberdrola Music.

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