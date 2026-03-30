¿Se te quemó el arroz? El truco de un chef para transformarlo en un plato gourmet

Lograr el arroz perfecto no requiere grandes complicaciones, solamente seguir un paso a paso. Pero, ¿qué pasa cuando se quema el arroz? ¿Lo tiras a la basura? Un experto revela su mejor truco para salvar el arroz quemado y aprovecharlo al máximo.

El Chef James compartió un sencillo consejo en sus redes sociales, donde explica que, si se te pasa el fuego, hay grandes posibilidades de que rescates una buena parte de tu preparación.

“El fondo obviamente se te va a quemar y vas a desecharlo, pero aproximadamente el 70% del arroz lo vas a poder rescatar”, agrega el creador de la Foodie Escuela.

Según detalla el chef, el gran problema suele ser el sabor ahumado que adquiere el grano. Sin embargo, en lugar de botar dinero a la basura, puedes aprovechar esas notas para cocinar un espectacular arroz frito.

“Agarra ese arroz que ahora tiene notas ahumadas y utilízalo para hacer un arroz chino, un arroz frito o un arroz salteado. Una de las normas de sabor que buscamos al preparar arroz frito al estilo oriental es, precisamente, el toque ahumado”, afirma James.

La combinación de este arroz con ingredientes clásicos como salsa de soya, aceite de sésamo y vegetales, da como resultado ese matiz profesional que a mucha gente le cuesta lograr en casa.

Receta de arroz frito estilo oriental

El secreto de este arroz frito saludable es usar arroz frío del día anterior para aprovechar el almidón resistente, un gran aliado de tu salud intestinal. Un plato digestivo, saciante y lleno de antioxidantes. Crédito: Shutterstock

Esta es una versión inspirada en la receta original del canal Jauja Cocina Mexicana. El secreto es el salteado rápido a alta temperatura, ideal para integrar los sabores y aprovechar el aroma ahumado del arroz rescatado.

Ingredientes

Arroz cocido (el que rescataste).

(el que rescataste). 2 huevos .

. ½ taza de cebolla blanca finamente picada.

finamente picada. Zanahoria cruda (pelada y en cubitos pequeños).

cruda (pelada y en cubitos pequeños). Guisantes , pueden ser congelados.

, pueden ser congelados. 2 dientes de ajo picaditos.

picaditos. 3 a 4 cebollines (la parte verde rebanada).

(la parte verde rebanada). Aceite vegetal (el necesario).

(el necesario). Aceite de ajonjolí (aporta el aroma auténtico).

(aporta el aroma auténtico). Salsa de soya .

. Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso para el arroz frito

En un sartén o wok muy caliente con un poco de aceite vegetal, vierte los huevos previamente batidos con sal y pimienta. Muévelos constantemente para obtener trozos pequeños. Una vez listos, retíralos y reserva.

Agrega un poco más de aceite al mismo sartén (siempre a fuego alto). Incorpora la cebolla y la zanahoria. Saltea sin dejar de mover por 3 minutos. Abre un pequeño espacio en el centro, agrega el ajo picado y sofríe por solo 30 segundos para que suelte su aroma sin quemarse.

Aparta los vegetales a un lado del sartén. Agrega un chorrito extra de aceite vegetal y el aceite de ajonjolí. Incorpora el arroz cocido y comienza a freírlo, integrándolo gradualmente con los vegetales.

Regresa el huevo reservado al sartén. Agrega la salsa de soya y una pizca de sal (con cuidado, ya que la soya es salada). Mezcla perfectamente para que el arroz tome un color uniforme. Para finalizar, añade los chícharos y el cebollín picado. Dale un último par de vueltas para que los vegetales se calienten y aporten frescura.

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