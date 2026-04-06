De dumplings artesanales a cocina mediterránea: 5 nuevas aperturas en American Dream Mall

El American Dream Mall en Nueva Jersey, continúa transformándose en un destino culinario de referencia. Cinco nuevos locales, que abarcan desde la gastronomía asiática tradicional hasta conceptos mediterráneos de autor y fermentación orgánica, se unen a la oferta de la Ruta 3. Según reportes de Patch, estas aperturas marcan el inicio de una serie de expansiones previstas para este 2026.

Nan Xiang Xiao Long Bao: el arte del dumpling de sopa

Este restaurante es una parada obligatoria para los amantes de la auténtica cocina del sur de China. Su especialidad son los dumplings de sopa (Xiao Long Bao), considerados una de las comidas reconfortantes más populares de Nueva York, ahora disponibles para los visitantes de New Jersey que buscan sabores tradicionales y ejecución técnica impecable.

Little Dumpling: artesanía asiática

Reforzando la tendencia de la comida asiática de calidad, llega Little Dumpling. Este local se distingue por ofrecer dumplings artesanales y una variedad de platos que celebran la riqueza de los sabores del norte de Asia, enfocándose en la frescura de sus preparaciones hechas a mano.

Miznon: La Revolución Mediterránea de Eyal Shani

El reconocido chef israelí Eyal Shani, quien gestiona más de 40 restaurantes a nivel global, trae su concepto de cocina mediterránea informal al mall. Miznon rompe esquemas con un menú vibrante que incluye:

Kebab de cordero servido en pan de pita artesanal.

servido en pan de pita artesanal. Falda de ternera con cebolla caramelizada.

con cebolla caramelizada. Platos vegetales que resaltan el sabor natural del ingrediente.

Firehouse Subs: sándwiches con propósito

Con más de 1,000 establecimientos, Firehouse Subs se suma a la oferta con una propuesta de sándwiches premium. David Shear, Presidente Internacional de RBI, destaca que la marca ofrece una “propuesta diferenciada” en el mercado de conveniencia. Entre sus opciones más buscadas destacan:

El Pavo a la jamaicana .

. El sándwich de carne en conserva con provolone fundido.

Yogost: innovación en bebidas orgánicas y saludables

Para quienes buscan alimentación saludable, Yogost se posiciona como la marca líder de bebidas de yogur en Norteamérica. Su valor diferencial reside en un proceso de fermentación exclusivo de 10 horas, utilizando yogur orgánico para crear bebidas que no solo son deliciosas, sino que promueven la salud digestiva. Tras su exitosa apertura entre finales de marzo y principios de abril, se consolida como la opción favorita para un snack nutritivo.

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