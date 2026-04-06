Fátima Bosch aclara rumores de romance con el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Miguel, el hijo del cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula.

Durante un encuentro con la prensa a su salida del aeropuerto de Ciudad de México, la modelo mexicana negó rotundamente tener una relación con el joven de 19 años y destacó que le parece preocupante que se le vinculara sentimentalmente con una persona mucho menor que ella.

“Desde que gané (el Miss Universo), cada semana, me sacan un novio diferente; a ver, él es un bebé, imagínense, es una criatura, yo tengo 25 años. Eso, obviamente, yo creo que lo hicieron con IA, pero no, ¿cómo creen?, nada de eso es verdad”, dijo a los medios.

Asimismo, Bosch destacó la importancia de respetar la privacidad del joven. Recordemos que Aracely Arámbula ha protegido la identidad de sus dos hijos, fruto de su relación con Luis Miguel, para evitar la exposición mediática.

“Yo no lo conozco, no lo he convivido, yo creo que también hay que respetar su privacidad porque, si él no quiere compartir cosas, hay que respetarlo a él, a su mamá”, dijo la reina de belleza.

Para dejar más claro el punto, Fátima Bosch aseguró que no sale con personas de su misma edad y mucho menos menores que ella.

“Nunca me han gustado de mi edad, no sé por qué, siempre como dos o un año más grandes, te lo juro, sí, pero él está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad, entonces no inventen, por favor”, dijo.

Reacción de Aracely Arámbula a los rumores

Aracely Arámbula reaccionó a los rumores de romance de su hijo mayor con la actual Miss Universo. La reconocida actriz no emitió un comentario, pero compartió el video de la periodista Marta Figueroa, quien desmintió los rumores sobre Miguel y Fátima Bosch.

Según dijo la periodista, Miguel, de 19 años, no tiene presencia en redes sociales precisamente por su deseo de mantener su privacidad.

“Posible romance entre Miguel y Fátima, posible nada. Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake. Los dos chavos, hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales. Entonces, aunque esté su foto y diga su nombre, son cuentas falsas”, comentó en su programa de YouTube.

Aracely Arámbula tuvo dos hijos con el renombrado cantante Luis Miguel. Ambos comenzaron a salir en 2005 y en 2006 anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. El 18 de diciembre de 2008 nació Daniel, el segundo hijo de la pareja. Ambos nacieron en Los Ángeles.

La pareja se separó en 2009, aunque nunca confirmaron el motivo de su ruptura. Aracely Arámbula acusó a Luis Miguel en varias ocasiones de incumplir sus obligaciones como padre, de no ver a sus hijos y de no pagar la manutención alimenticia.

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