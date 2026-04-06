Luka Doncic se tratará en Europa la lesión que mantiene en vilo a los Lakers

La situación física de Luka Doncic ha encendido las alarmas en el entorno de los Los Angeles Lakers tras confirmarse el alcance de su lesión en el isquiotibial izquierdo. Según informó su agente, Bill Duffy, el base esloveno decidió buscar tratamiento médico especializado en Europa para abordar una distensión de grado 2, en un intento desesperado por acelerar los plazos de recuperación.

Esta decisión llega tras el consenso entre los servicios médicos de la franquicia y el equipo personal del jugador, quienes evaluaron los resultados de la resonancia magnética realizada en Dallas el pasado viernes.

El impacto de la baja es crítico para el esquema de los Lakers, especialmente por el momento en que se produce. Con la gravedad de la distensión confirmada, la organización anunció que el jugador permanecerá “de baja al menos hasta el final de la temporada regular”, lo que deja al cuadro angelino sin su principal referente para los últimos cinco compromisos clave del calendario.

A pesar de que el pronóstico estándar para este tipo de lesiones suele ser de aproximadamente un mes, el equipo médico no ha querido fijar una fecha de retorno definitiva. La gran incógnita ahora gira en torno a la postemporada, dado que la primera ronda de los playoffs de la NBA comienza el 18 de abril.

Sigue leyendo:

·Cooper Flagg impone récord como el más joven en marcar 50 puntos en NBA

·Mexicano Karim López será elegible al Draft de la NBA de 2026

·La NBA da el primer paso para llevar franquicias a Las Vegas y Seattle