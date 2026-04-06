Paul McCartney fue bloqueado de Reddit por compartir fotos de su propio concierto

Este fin de semana, Reddit bloqueó la cuenta de Paul McCartney. Esta acción de la plataforma ha hecho que otros usuarios en la misma red, y en otras, critiquen y se burlen de su uso de Hive AI, una herramienta usada para moderar contenido.

El bloqueo ocurrió luego de que el músico británico compartiera el link a una carpeta de Dropbox en la que guardó fotos y videos tomados por su equipo durante los conciertos que dio el 27 y 28 de marzo. Se cree que esta acción activó los filtros automáticos de spam de la herramienta usada por Reddit, pese a tratarse del usuario de uno de los hombres más célebres del mundo.

Al parecer, McCartney quiso compartir este material como un detalle con sus fanáticos. Estos shows son parte del “Paul McCartney Rocks The Fonda”, en The Fonda Theatre en Los Ángeles, California, y todos los asistentes tuvieron que guardar sus teléfonos en bolsas Yondr durante toda la presentación y no pudieron grabar.

Este bloqueo desde la plataforma se da días después de que McCartney anunciara que el próximo 29 de mayo lanzará un nuevo álbum, titulado “The Boys of Dungeon Lane”. Lo que se ha revelado hasta ahora es que el artista de 83 años ha logrado hacer un álbum introspectivo que está muy relacionado con su juventud.

El nombre del álbum ya hace referencia a esa infancia, pues tiene el nombre de la calle en la que vivió y pasó varios de sus días. Esa calle está ubicada en el barrio de Speke, cerca del río Mersey.

Por ahora, el exBeatle ha sacado una de las canciones que serán parte de “The Boys of Dungeon Lane”. El sencillo se titula “Days We Left Behind” y está disponible en plataformas desde el pasado 26 de marzo, justo antes de sus conciertos en Los Ángeles.

“The Boys of Dungeon Lane” sería el primer álbum que publica el músico británico en seis años, pues su último lanzamiento se dio en 2020, aunque durante este tiempo también fue parte de colaboraciones con otros artistas y nunca ha parado de hacer música.

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