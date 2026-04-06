Tarjetas OMNY gratis e ilimitadas para estudiantes en NYC: la propuesta que busca cambiar el transporte escolar

Una nueva propuesta en el Ayuntamiento de Nueva York podría transformar la forma en que miles de estudiantes se desplazan diariamente por la ciudad. Una coalición de 24 concejales, encabezada por la concejal Joann Ariola, impulsa una iniciativa para que todos los alumnos reciban tarjetas OMNY universales, gratuitas y sin límite de viajes.

La medida busca eliminar las restricciones actuales que limitan tanto el acceso al beneficio como la cantidad de trayectos diarios permitidos, un sistema que, según críticos, ya no responde a las necesidades reales de los estudiantes en la ciudad.

En una carta conjunta fechada el 27 de marzo de 2026 y dirigida a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, Ariola y sus colegas argumentaron que el modelo vigente resulta excluyente.

“Nuestros hijos suelen depender de sus tarjetas OMNY para desplazarse a actividades deportivas, prácticas y otras actividades extraescolares, y negarles una tarjeta por vivir cerca de sus colegios les impide participar en tantos programas extracurriculares”, señaló la concejal.

New York City students should not be penalized for living too close to their school.



Our kids often rely on their OMNY cards to get around for sports, internships, and other extracurricular activities, and denying them a card because of their proximity to their schools prevents… pic.twitter.com/tPKzCRrFr5 — Joann Ariola NYC Council District 32 (@JoannAriola32) March 30, 2026

Actualmente, el sistema establece que solo los estudiantes que viven a más de media milla (unos 800 metros) de su escuela pueden acceder a este beneficio, lo que deja fuera a miles de alumnos que, aunque residan cerca, necesitan trasladarse a otras zonas por motivos académicos o personales.

Cómo funciona hoy la tarjeta OMNY estudiantil

El sistema OMNY, implementado progresivamente para reemplazar a la histórica MetroCard, permite el acceso al metro y autobuses mediante tecnología sin contacto.

En su versión estudiantil, las tarjetas tienen varias limitaciones:

* Solo están disponibles para alumnos elegibles, según distancia.

* Permiten hasta 4 viajes diarios gratuitos.

* Se distribuyen exclusivamente a través de las escuelas públicas.

Este modelo, aunque representa un alivio económico para muchas familias, ha sido calificado como insuficiente por estudiantes y defensores del sistema educativo.

El descontento no es solo político. Durante una reciente reunión del Panel de Política Educativa en Brooklyn, estudiantes manifestaron su frustración por las condiciones actuales.

Uno de los casos más resonantes fue el de Vinny Dong, quien comparó públicamente una tarjeta OMNY estudiantil con una estándar, señalando la baja calidad del plástico.

Entre las principales críticas destacan:

* Durabilidad limitada: algunos estudiantes reportan reemplazar la tarjeta varias veces al año.

* Tope de viajes insuficiente: 4 trayectos diarios no cubren jornadas con actividades extracurriculares.

* Regla de proximidad restrictiva: excluye a estudiantes que necesitan movilidad adicional.

Estos factores, según los estudiantes, generan barreras invisibles que afectan su participación en actividades clave para su desarrollo.

La propuesta no surge en el vacío. Ariola y la coalición citaron ejemplos como Boston y San Francisco, donde los estudiantes ya cuentan con acceso a transporte público gratuito e ilimitado.

Estos sistemas han sido presentados como modelos de inclusión, al garantizar que todos los jóvenes puedan desplazarse sin restricciones, independientemente de su situación geográfica o económica.

La iniciativa ha ganado impulso rápidamente dentro del Ayuntamiento, con respaldo bipartidista. Entre los concejales que apoyan la medida se encuentran: Julie Won, Lynn Schulman, Vickie Paladino, Phil Wong, Shanel Thomas-Henry y Selvena Brooks-Powers.

El Panel de Política Educativa (PEP) ya aprobó una resolución instando a la ciudad a avanzar con cambios inmediatos, lo que añade presión sobre las autoridades.

¿Qué sigue para la propuesta?

Aunque la MTA confirmó haber recibido la carta, todavía no existe un calendario oficial para implementar tarjetas ilimitadas. Por su parte, funcionarios de las escuelas públicas indicaron que están evaluando opiniones de distintas partes interesadas.

La discusión se enmarca en un momento clave para el sistema de transporte y educación en Nueva York, donde la equidad en el acceso se ha convertido en una prioridad creciente.

Cómo obtener una tarjeta OMNY actualmente

Mientras se debate el futuro del sistema, las reglas actuales siguen vigentes. Para acceder a una tarjeta OMNY estudiantil:

1) Consultar con el coordinador de transporte de la escuela.

2) Reportar cualquier daño de inmediato.

3) Evitar el contacto con imanes o dispositivos electrónicos que puedan desactivarla.

De aprobarse, la iniciativa podría tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias. Más allá del transporte, se trata de acceso a oportunidades educativas, deportivas y culturales.

La propuesta de tarjetas OMNY universales e ilimitadas no solo busca facilitar la movilidad, sino también reducir desigualdades estructurales en una de las ciudades más complejas del mundo.

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